В Екатеринбурге родителей не пустят к детям на линейки 1 сентября

31 августа 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Родителей не пустят к детям на линейку в День знаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за плохой погоды в Екатеринбурге родителям не разрешат провести 1 сентября на линейке со своими детьми. Об этом заявил начальник департамента образования города Константин Шевченко во время онлайн-брифинга, посвященного началу учебного года. «Мы видим как складываются погодные условия. По прогнозу стоят проливные дожди. Сегодня во всех школах мы принимаем решение провести линейки в помещениях — в актовых и спортивных залах. Помещения не позволяют принять такое большое количество человек. Не получится принять даже родителей первоклассников», — рассказал Константин Шевченко. По его словам, чтобы проследить за своими детьми, во всех учебных учреждениях для родителей будет организована прямая трансляция. «Линейка, посвященная Дню знаний является торжественным праздником, ради которого дети приходят нарядные. Стоит помнить, что в первую очередь, это праздник для них», — подытожил начальник департамента образования Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало о том, как отметить с ребенком День знаний в уральской столице. В список мероприятий попали бесплатный поход в кино и купание в «Баден-Бадене».

Из-за плохой погоды в Екатеринбурге родителям не разрешат провести 1 сентября на линейке со своими детьми. Об этом заявил начальник департамента образования города Константин Шевченко во время онлайн-брифинга, посвященного началу учебного года. «Мы видим как складываются погодные условия. По прогнозу стоят проливные дожди. Сегодня во всех школах мы принимаем решение провести линейки в помещениях — в актовых и спортивных залах. Помещения не позволяют принять такое большое количество человек. Не получится принять даже родителей первоклассников», — рассказал Константин Шевченко. По его словам, чтобы проследить за своими детьми, во всех учебных учреждениях для родителей будет организована прямая трансляция. «Линейка, посвященная Дню знаний является торжественным праздником, ради которого дети приходят нарядные. Стоит помнить, что в первую очередь, это праздник для них», — подытожил начальник департамента образования Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало о том, как отметить с ребенком День знаний в уральской столице. В список мероприятий попали бесплатный поход в кино и купание в «Баден-Бадене».