ФСБ сорвала серию терактов в Брянской области

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ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли серию терактов в Брянской области Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла серию терактов в Брянской области. Их готовили украинские диверсанты на военных и энергетических объектах страны.

«Диверсанты проникли на территорию России и планировали теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры. <…> ФСБ, МВД и Росгвардия разгромили группу украинских диверсантов», — передает РИА Новости. По итогу, двое из них были ликвидированы, а пятеро — задержаны. Все они были представителями силовых ведомств Украины.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла серию терактов в Брянской области. Их готовили украинские диверсанты на военных и энергетических объектах страны. «Диверсанты проникли на территорию России и планировали теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры. <…> ФСБ, МВД и Росгвардия разгромили группу украинских диверсантов», — передает РИА Новости. По итогу, двое из них были ликвидированы, а пятеро — задержаны. Все они были представителями силовых ведомств Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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