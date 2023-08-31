ФСБ сорвала серию терактов в Брянской области

31 августа 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли серию терактов в Брянской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла серию терактов в Брянской области. Их готовили украинские диверсанты на военных и энергетических объектах страны. «Диверсанты проникли на территорию России и планировали теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры. <…> ФСБ, МВД и Росгвардия разгромили группу украинских диверсантов», — передает РИА Новости. По итогу, двое из них были ликвидированы, а пятеро — задержаны. Все они были представителями силовых ведомств Украины.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла серию терактов в Брянской области. Их готовили украинские диверсанты на военных и энергетических объектах страны. «Диверсанты проникли на территорию России и планировали теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры. <…> ФСБ, МВД и Росгвардия разгромили группу украинских диверсантов», — передает РИА Новости. По итогу, двое из них были ликвидированы, а пятеро — задержаны. Все они были представителями силовых ведомств Украины.