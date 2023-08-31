ФСБ сорвала серию терактов в Брянской области

ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли серию терактов в Брянской области
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла серию терактов в Брянской области. Их готовили украинские диверсанты на военных и энергетических объектах страны.
«Диверсанты проникли на территорию России и планировали теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры. <…> ФСБ, МВД и Росгвардия разгромили группу украинских диверсантов», — передает РИА Новости. По итогу, двое из них были ликвидированы, а пятеро — задержаны. Все они были представителями силовых ведомств Украины.
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