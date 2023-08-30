Златоуст остался без нового почетного гражданина

31 августа 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Златоуст День города встретит без нового почетного гражданина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Златоуст (Челябинская область) 31 августа остался без нового почетного гражданина. Как URA.RU сообщил председатель Совета почетных граждан города Александр Романов, депутаты горсобрания не смогли выбрать единую кандидатуру из четырех предложенных. «Депутаты не выбрали сегодня ни одну из четырех предложенных кандидатур на звание почетного гражданина. Когда выступал перед ними, сказал, что выдвижение должно быть более вдумчивым. Например, в числе номинантов на звание было сразу два уважаемых краеведа. Подобная ситуация способна растащить голоса в разные стороны. Так и случилось», — рассказал URA.RU Среди выдвиженцев в 2023 году были краеведы Сергей Волокитин (два голоса в поддержку) и Юрий Окунцов (три голоса «за»). Также среди представленных тренер сборной России по лыжным гонкам, бывший златоустовец Юрий Бородавко (восемь голосов) и депутат горсобрания, бизнесмен Вадим Сидякин, набравший максимальные в 2023 году девять голосов. При этом для избрания надо набрать 50% плюс один голос, на заседании присутствовало 22 депутата. Романов отметил, что в прошлые годы уже бывали ситуации, когда Златоуст на День города оставался без нового почетного гражданина. В 2024 году город отметит 270-летие, и, согласно положению, сможет избрать сразу три человека. Однако собеседник URA.RU, сам также являющийся почетным гражданином области, сообщил, что не всегда возможное количество почетных граждан города в юбилейный год удавалось избрать. Основным преимуществом статуса является общественное признание заслуг. Также предусмотрен ряд льгот муниципального значения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Златоуст (Челябинская область) 31 августа остался без нового почетного гражданина. Как URA.RU сообщил председатель Совета почетных граждан города Александр Романов, депутаты горсобрания не смогли выбрать единую кандидатуру из четырех предложенных. «Депутаты не выбрали сегодня ни одну из четырех предложенных кандидатур на звание почетного гражданина. Когда выступал перед ними, сказал, что выдвижение должно быть более вдумчивым. Например, в числе номинантов на звание было сразу два уважаемых краеведа. Подобная ситуация способна растащить голоса в разные стороны. Так и случилось», — рассказал URA.RU Среди выдвиженцев в 2023 году были краеведы Сергей Волокитин (два голоса в поддержку) и Юрий Окунцов (три голоса «за»). Также среди представленных тренер сборной России по лыжным гонкам, бывший златоустовец Юрий Бородавко (восемь голосов) и депутат горсобрания, бизнесмен Вадим Сидякин, набравший максимальные в 2023 году девять голосов. При этом для избрания надо набрать 50% плюс один голос, на заседании присутствовало 22 депутата. Романов отметил, что в прошлые годы уже бывали ситуации, когда Златоуст на День города оставался без нового почетного гражданина. В 2024 году город отметит 270-летие, и, согласно положению, сможет избрать сразу три человека. Однако собеседник URA.RU, сам также являющийся почетным гражданином области, сообщил, что не всегда возможное количество почетных граждан города в юбилейный год удавалось избрать. Основным преимуществом статуса является общественное признание заслуг. Также предусмотрен ряд льгот муниципального значения.