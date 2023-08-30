В Перми еще одну школу массово покинули директор и учителя

В Перми школа №81 осталась без директора и педагогов из-за конфликта между учителями

Поводом для увольнения учителей послужил межличностный конфликт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми еще одну школу перед новым учебным годом покинули директор и 10 учителей. Вопрос увольнения педагогов из школы №81 был поднят на заседании гордумы Перми на прошлой неделе. Депутаты интересовались, как эта ситуация повлияет на готовность школы начать учебный процесс.

«В июне директор школы №81 Светлана Козырева уволилась по собственному желанию. Также за лето из школы „по разным причинам“ ушли 10 учителей. Оказалось, одна часть педколлектива пожаловалась на работу Козыревой в департамент образования [администрации Перми], а другая написала обращение в ее поддержку», — пишет 59.RU.

Отвечая на вопросы депутатов гордумы Перми о том, как чиновники мэрии оценивают ситуация в школе, и. о. замглавы мэра Юлия Овсянникова ответила, что департамент образования «контролирует этот вопрос». Овсянникова также заверила народных избранников, что «школа войдет в 1 сентября в обычном режиме, и все вопросы будут урегулированы внутри коллектива».

Источник в администрации Перми подтвердил URA.RU информацию об увольнении директора школы №81 и нескольких учителей, пояснив, что «причиной послужил межличностный конфликт» в педагогогическом коллективе. «Коллектив учителей раскололся на тех, кто „за“ и кто „против“ директора», — объяснил источник. В пресс-службе мэрии URA.RU обещали прокомментировать информацию позднее. Сейчас, по данным 59.RU, Козыревой уже нашли замену. Ее место временно займет заместитель директора по административно-хозяйственной части школы №81 Ирина Повалий.

Ранее стало известно об уходе из школы №12 с углубленным изучением немецкого языка директора Елены Ракинцевой и нескольких учителей. О причинах конфликта подробно рассказывало URA.RU.