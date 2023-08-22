ФСБ наказала директора пермской школы №12

Как визит немца привел к главному конфликту лета и какую роль в нем сыграли ветераны СВО

23 августа 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Конфликт в пермской школе №12 начался весной и достиг своего апогея к концу лета Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Конфликт директора пермского лицея с ветеранами СВО Конфликт в пермской школе №12 с углубленным изучением немецкого языка, как стало известно URA.RU, начался после приезда в школу представителя ФРГ весной этого года. Это не понравилось сотрудникам пермского УФСБ, которых руководством учреждения образования не проинформировало о визите иностранного гостя. После этого случая силовики решили проучить директора Елену Ракинцеву, а формальным поводом для конфликта с педагогом мог послужить отказ ветеранам СВО в проведении патриотических уроков. В августе конфликт вылился в публичную плоскость. Как итог — школу покинула сама Ракинцева, а также несколько педагогов. Правда, источники агентства отмечают, что учителя уволились вовсе не из-за Ракинцевой, а из-за атмосферы, которая царила в школе. Визит представителей УФСБ по Пермскому краю в школу, как утверждается, состоялся в марте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Все началось с визита в школу представителя ФРГ. Руководство школы не согласовало его с УФСБ по Пермскому краю. Это возмутило силовиков — немца выслали, но осадок остался. Поэтому силовики намерено раскручивали конфликт с представителями участников спецоперации», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Другой собеседник агентства также подтверждает эту версию. По его словам, представители УФСБ нагрянули в школу весной прямо во время сдачи учащимися экзамена по немецкому языку. «ФСБшники пришли прямо на экзамен по сдаче немецкого языка второго этапа. (на сайте образовательного учреждения сказано, что „все экзамены второго этапа принимает немецкая сторона“ — прим. URA.RU). Он дает право выпускникам поступать в вузы ФРГ. Силовики прямо задавали вопросы ученикам: „Зачем ты сдаешь экзамен, хочешь в Германию уехать?“ Однако Ракинцева тогда пыталась эту историю замять. Она утверждала, что силовики просто интересовались у руководства, что представитель ФРГ делает в школе», — пояснил осведомленный источник. Вскоре после визита силовиков Ракинцева дала интервью немецкому изданию Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), в котором заявила, что международная языковая программа в 12-й школе закрывается. Одновременно с этим в telegram-канале «Прикамские витязи», связанного с ветеранами СВО, появился пост. В нем говорилось, что руководство школы выступает против встречи учеников с участниками спецоперации, всячески препятствуя проведению патриотических уроков. Бывшие военнослужащие уточняют, что все дело в прозападной позиции, которой придерживалась заместитель Ракинцевой по воспитательной работе Ирина Приданова. Елена Ракинцева поддерживала тесные связи с Германией, где учится ее сын Фото: Александр Мамаев © URA.RU Источник URA.RU добавляет, что и Ракинцева никогда и не скрывала своих прозападных взглядов: авторитетом для нее всегда была Германия, где учился, а сейчас работает ее сын. «Ей важно было сохранить хорошие отношения с этой страной ради будущего сына. Скорее всего, после этого скандала она и сама переедет в ФРГ», — говорит источник. Некоторые бывшие коллеги, работавшие под руководством Ракинцевой, характеризуют ее как властную женщину, а сама атмосфера, царившая в школе, вынуждала педагогов искать себе новое место работы. «Она подбила учителей написать заявления на увольнения — обиделась, что ее позицию по патриотическим урокам в крае не восприняли. Учителя охотно ушли: их мотивировало, что они дают уроки и берут репетиторство у детей, которые потом могут учиться в Германии», — поясняет инсайдер. По данным СМИ, среди тех, кто покинул школу, оказалось несколько педагогов по немецкому языку. После сворачивания международной языковой программы ряд учителей приняли решение продолжить работу в других учебных заведениях Перми, в том числе, вузах и недавно построенных школах города. URA.RU направило запросы в управление ФСБ по Пермскому краю, а также департамент образования администрации Перми, ответы на них ожидаются. Связаться по телефону с Еленой Ракинцевой не удалось, на звонок корреспондента агентства педагог не ответила. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт в пермской школе №12 с углубленным изучением немецкого языка, как стало известно URA.RU, начался после приезда в школу представителя ФРГ весной этого года. Это не понравилось сотрудникам пермского УФСБ, которых руководством учреждения образования не проинформировало о визите иностранного гостя. После этого случая силовики решили проучить директора Елену Ракинцеву, а формальным поводом для конфликта с педагогом мог послужить отказ ветеранам СВО в проведении патриотических уроков. В августе конфликт вылился в публичную плоскость. Как итог — школу покинула сама Ракинцева, а также несколько педагогов. Правда, источники агентства отмечают, что учителя уволились вовсе не из-за Ракинцевой, а из-за атмосферы, которая царила в школе. «Все началось с визита в школу представителя ФРГ. Руководство школы не согласовало его с УФСБ по Пермскому краю. Это возмутило силовиков — немца выслали, но осадок остался. Поэтому силовики намерено раскручивали конфликт с представителями участников спецоперации», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Другой собеседник агентства также подтверждает эту версию. По его словам, представители УФСБ нагрянули в школу весной прямо во время сдачи учащимися экзамена по немецкому языку. «ФСБшники пришли прямо на экзамен по сдаче немецкого языка второго этапа. (на сайте образовательного учреждения сказано, что „все экзамены второго этапа принимает немецкая сторона“ — прим. URA.RU). Он дает право выпускникам поступать в вузы ФРГ. Силовики прямо задавали вопросы ученикам: „Зачем ты сдаешь экзамен, хочешь в Германию уехать?“ Однако Ракинцева тогда пыталась эту историю замять. Она утверждала, что силовики просто интересовались у руководства, что представитель ФРГ делает в школе», — пояснил осведомленный источник. Вскоре после визита силовиков Ракинцева дала интервью немецкому изданию Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), в котором заявила, что международная языковая программа в 12-й школе закрывается. Одновременно с этим в telegram-канале «Прикамские витязи», связанного с ветеранами СВО, появился пост. В нем говорилось, что руководство школы выступает против встречи учеников с участниками спецоперации, всячески препятствуя проведению патриотических уроков. Бывшие военнослужащие уточняют, что все дело в прозападной позиции, которой придерживалась заместитель Ракинцевой по воспитательной работе Ирина Приданова. Источник URA.RU добавляет, что и Ракинцева никогда и не скрывала своих прозападных взглядов: авторитетом для нее всегда была Германия, где учился, а сейчас работает ее сын. «Ей важно было сохранить хорошие отношения с этой страной ради будущего сына. Скорее всего, после этого скандала она и сама переедет в ФРГ», — говорит источник. Некоторые бывшие коллеги, работавшие под руководством Ракинцевой, характеризуют ее как властную женщину, а сама атмосфера, царившая в школе, вынуждала педагогов искать себе новое место работы. «Она подбила учителей написать заявления на увольнения — обиделась, что ее позицию по патриотическим урокам в крае не восприняли. Учителя охотно ушли: их мотивировало, что они дают уроки и берут репетиторство у детей, которые потом могут учиться в Германии», — поясняет инсайдер. По данным СМИ, среди тех, кто покинул школу, оказалось несколько педагогов по немецкому языку. После сворачивания международной языковой программы ряд учителей приняли решение продолжить работу в других учебных заведениях Перми, в том числе, вузах и недавно построенных школах города. URA.RU направило запросы в управление ФСБ по Пермскому краю, а также департамент образования администрации Перми, ответы на них ожидаются. Связаться по телефону с Еленой Ракинцевой не удалось, на звонок корреспондента агентства педагог не ответила.