30 августа 2023

В Курганской области хочет уйти в отставку пятый мэр за год. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, подкорытов геннадий
По словам источников, Геннадий Подкорытов хочет уволиться в середине сентября Фото:

Глава Щучанского муниципального округа Курганской области Геннадий Подкорытов планирует уйти в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. При этом, один из источников, связанных с региональными властями, эту информацию опровергает. В 2023 году в округах региона ушли в отставку четыре главы.

«Подкорытов объявил подчиненным, что собирается уйти через две недели, после того как пройдут довыборы в облдуму по Щучанскому избирательному округу. Он сослался на состояние здоровья», — рассказывают источники.

Источники отметили, что желание уйти с должности может быть связано с приближающимся отопительным сезоном. По их данным, в этом сезоне могут возникнуть проблемы с углем. Они отметили, что сейчас руководство региона будет отговаривать его уйти с должности, так как заменить Подкорытова некем. Другой источник, связанный с региональными властями, ответил URA.RU, что Подкорытов не собирается уходить и продолжает работать. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до главы округа по рабочему телефону.

Ранее депутаты окружной думы не хотели рассматривать на заседании вопрос о выдаче Подкорытову премии. Позже депутаты изменили свое решение и согласовали премию.

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Глава Щучанского муниципального округа Курганской области Геннадий Подкорытов планирует уйти в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. При этом, один из источников, связанных с региональными властями, эту информацию опровергает. В 2023 году в округах региона ушли в отставку четыре главы. «Подкорытов объявил подчиненным, что собирается уйти через две недели, после того как пройдут довыборы в облдуму по Щучанскому избирательному округу. Он сослался на состояние здоровья», — рассказывают источники. Источники отметили, что желание уйти с должности может быть связано с приближающимся отопительным сезоном. По их данным, в этом сезоне могут возникнуть проблемы с углем. Они отметили, что сейчас руководство региона будет отговаривать его уйти с должности, так как заменить Подкорытова некем. Другой источник, связанный с региональными властями, ответил URA.RU, что Подкорытов не собирается уходить и продолжает работать. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до главы округа по рабочему телефону. Ранее депутаты окружной думы не хотели рассматривать на заседании вопрос о выдаче Подкорытову премии. Позже депутаты изменили свое решение и согласовали премию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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