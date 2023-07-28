Депутаты заблокировали премию мэру курганского округа

Глава Щучанского округа Подкорытов не может получить премию из-за решения думы
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Если депутаты не одобрят выдачу премию, деньги вернутся в бюджет региона Фото:

Депутаты Щучанского муниципального округа Курганской области отказываются рассматривать на думе вопрос о выдаче премии главе муниципалитета Геннадию Подкорытову. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями.

«Регион передал деньги в местный бюджет для выделения премии. Этот вопрос должны были рассмотреть на заседании думы, но не стали. Если депутаты не рассмотрят этот вопрос в ближайшее время, то деньги вернутся в бюджет региона», — рассказывают источники. По их словам, некоторые депутаты отказались рассматривать этот вопрос, потому что недовольны работой главы. По данным источников, размер премии должен был составить 200 тысяч рублей.

Подкорытов попросил URA.RU направить запрос по теме. Запрос был направлен. Также URA.RU пыталось связаться с представителями окружной думы, однако выяснилось, что номер телефона, размещенный в ее группе в соцсети «ВКонтакте» принадлежит другой организации.

Ранее стало известно, что один из замов губернатора Курганской области получил премию в размере миллиона рублей. Также премии были направлены главам другим муниципалитетов.

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Депутаты Щучанского муниципального округа Курганской области отказываются рассматривать на думе вопрос о выдаче премии главе муниципалитета Геннадию Подкорытову. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Регион передал деньги в местный бюджет для выделения премии. Этот вопрос должны были рассмотреть на заседании думы, но не стали. Если депутаты не рассмотрят этот вопрос в ближайшее время, то деньги вернутся в бюджет региона», — рассказывают источники. По их словам, некоторые депутаты отказались рассматривать этот вопрос, потому что недовольны работой главы. По данным источников, размер премии должен был составить 200 тысяч рублей. Подкорытов попросил URA.RU направить запрос по теме. Запрос был направлен. Также URA.RU пыталось связаться с представителями окружной думы, однако выяснилось, что номер телефона, размещенный в ее группе в соцсети «ВКонтакте» принадлежит другой организации. Ранее стало известно, что один из замов губернатора Курганской области получил премию в размере миллиона рублей. Также премии были направлены главам другим муниципалитетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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