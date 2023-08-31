31 августа 2023

Дочку «Курганмашзавода» заставили вернуть тысячи деталей заказчику

Компания «Кузница» отсудила у дочки «Курганмашзавода» более 6 тысяч изделий
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
Дочернее предприятие КМЗ через суд обязали передать курганской компании свыше 6 тысяч деталей Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Предприятие «ТСЦ-Курганмашзавод», которое принадлежит Курганскому машиностроительному заводу (КМЗ) обязали передать компании «Торговый Дом «Кузница» более шести тысяч штук фланца (плоская деталь с отверстиями для соединения труб, трубопроводной арматуры, валов). Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Исковые требования ООО «Торговый Дом «Кузница» удовлетворить. Обязать ООО «Торгово-Сервисный центр Курганмашзавод» в течение десяти дней с даты вступления в законную силу решения суда передать истцу в полном объеме товар по договору поставки, а именно недопоставленный фланец в количестве 6 217 штук», — говорится в решение суда.

Кроме того, компании КМЗ было отказано в удовлетворении встречного иска о расторжении данного договора. Дочернее предприятие «Курганмашзавода» может обжаловать данное решение в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня его принятия.

Ранее URA.RU писало, что компания «Кузница» подавала в суд на предприятие «Курганмашзавода» из-за невыполнения контракта на поставку металла. Сумма исковых требований составила 10 млн рублей.

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Предприятие «ТСЦ-Курганмашзавод», которое принадлежит Курганскому машиностроительному заводу (КМЗ) обязали передать компании «Торговый Дом «Кузница» более шести тысяч штук фланца (плоская деталь с отверстиями для соединения труб, трубопроводной арматуры, валов). Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Исковые требования ООО «Торговый Дом «Кузница» удовлетворить. Обязать ООО «Торгово-Сервисный центр Курганмашзавод» в течение десяти дней с даты вступления в законную силу решения суда передать истцу в полном объеме товар по договору поставки, а именно недопоставленный фланец в количестве 6 217 штук», — говорится в решение суда. Кроме того, компании КМЗ было отказано в удовлетворении встречного иска о расторжении данного договора. Дочернее предприятие «Курганмашзавода» может обжаловать данное решение в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня его принятия. Ранее URA.RU писало, что компания «Кузница» подавала в суд на предприятие «Курганмашзавода» из-за невыполнения контракта на поставку металла. Сумма исковых требований составила 10 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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