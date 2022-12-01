«Дочка» военного завода в Кургане отказалась выполнять контракт

Фирма, которой владеет Курганмашзавод, судится с курганской компанией и хочет расторгнуть договор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская компания «Кузница» обратилась в суд с иском о выполнении договорных обязательств по поставке металла на сумму 10 млн рублей предприятием «ТСЦ-Курганмашзавод», которым владеет ПАО «Курганмашзавод». Информация появилась на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«ООО «Торговый Дом «Кузница» обратилось с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-Сервисный центр Курганмашзавод» <…> об обязании передать в полном объеме товар по договору поставки», — говорится в материалах арбитража. Заявление с иском к дочерней компании курганского оборонного предприятия поступило в суд в мае 2022 года.

Представитель ТД «Кузница» в разговоре с URA.RU пояснил, что они подали иск в связи с тем, что компания оборонного завода должна была поставить металл в 2021 году на 10 млн рублей, но до сих пор этого не сделала. При этом «ТСЦ-Курганмашзавод» предлагал поставить товар, но по ценам на 30% дороже. Компания отказалась, акцентируя, что в договоре четко прописана сумма.

Представители ответчика в ноябре подали встречный иск к ТД «Кузница». «Во встречном исковом заявлении истец просит суд расторгнуть договор от 14.01.2019, заключенный между истцом и ответчиком», — говорится в материалах по делу.

В торговом доме также указали, что с КМЗ есть и другой экономический спор, который затягивается после начала суда. Завод не отдает заказанную продукцию из металла, которого компания завезла на 20 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что суд удовлетворил иск предприятия из группы Ростеха к курганскому заводу за возврат некомплектного оборудования. КМЗ придется выплатить концерну из Воронежа более 946 тыс. руб.