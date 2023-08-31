Для УзГА построили новый цех, где будут собирать самолеты по гособоронзаказу

31 августа 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

На площадке «Титановой долины» будут собирать самолеты «Ладога» и «Байкал» и другую авиатехнику по гособоронзаказу Фото: Московец Илья © URA.RU На площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» построили новый цех — по площади в три раза больше, чем предыдущий (6,5 тысяч квадратных метров). Здесь будут собирать отечественные самолеты «Ладога» и «Байкал» Уральского завода гражданской авиации (УзГА) и другую авиатехнику по гособоронзаказу. Об этом на официальном сайте сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Своевременное завершение строительства многофункционального производственного комплекса позволит „УзГА“ соблюсти сроки запуска в серийное производство новых образцов авиационной техники для нужд государственного оборонного заказа и развития региональной авиации в РФ. В результате реализации проекта будет создано свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест, общие бюджетные эффекты составят более 50 миллиардов рублей», — отметил заместитель свердловского губернатора Дмитрий Ионин. Площадь нового производственного корпуса составила 6,5 тысяч квадратных метров. В ближайшие дни здесь начнут устанавливать оборудование. Ранее на «Уктусе» открыли цех сервисного обслуживание и наземной технологической отработки новой авиатехники УзГА. Его площадь составила 1,9 тысяч квадратных метров. Площадь нового цеха — 6,5 тысячи квадратных метров. Здесь будут собирать узлы самолетов и сами самолеты ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога» Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» построили новый цех — по площади в три раза больше, чем предыдущий (6,5 тысяч квадратных метров). Здесь будут собирать отечественные самолеты «Ладога» и «Байкал» Уральского завода гражданской авиации (УзГА) и другую авиатехнику по гособоронзаказу. Об этом на официальном сайте сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Своевременное завершение строительства многофункционального производственного комплекса позволит „УзГА“ соблюсти сроки запуска в серийное производство новых образцов авиационной техники для нужд государственного оборонного заказа и развития региональной авиации в РФ. В результате реализации проекта будет создано свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест, общие бюджетные эффекты составят более 50 миллиардов рублей», — отметил заместитель свердловского губернатора Дмитрий Ионин. Площадь нового производственного корпуса составила 6,5 тысяч квадратных метров. В ближайшие дни здесь начнут устанавливать оборудование. Ранее на «Уктусе» открыли цех сервисного обслуживание и наземной технологической отработки новой авиатехники УзГА. Его площадь составила 1,9 тысяч квадратных метров.