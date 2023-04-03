На площадке «Уктус» будут испытывать новые отечественные самолеты Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» ввели в эксплуатацию ангар для наземного испытания авиатехники. Его строили для резидента — Уральского завода гражданской авиации, среди продукции которой, в том числе, самолеты «Байкал» и «Ладога». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Площадь ангара составляет 1,9 тысячи квадратных метров. В нем будет осуществляться сервисное обслуживание и наземная технологическая отработка новой авиатехники. В настоящий момент мы завершили все строительные работы и готовим документы для передачи объекта в аренду нашему резиденту», — рассказал генеральный директор «Титановой долины» Андрей Антипов.

Также в планах — строительство еще двух цехов для УзГА. В этом году откроют универсальный производственный корпус, а в 2024-м — многофункциональный производственный корпус площадью более 10 тысяч квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что на УзГА показал макеты отечественных самолетов «Ладога». И «Байкал», и «Ладогу» делают на площадке «Уктус» в особой экономической зоне «Титановая долина». Одним из первых покупателей самолетов «Байкал» стала авиакомпания «Витязь Аэро».