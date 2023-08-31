Зеленский заявил о поражении цели на расстоянии в 700 километров

Владимир Зеленский заявил, что была поражена цель на расстоянии 700 километров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина нанесла удар по цели на расстоянии в 700 километров. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, не уточнив, что это была за цель и о каком оружии идет речь.
«Минстратегпром доложило об успехах собственного производства. Успешно применено наше дальнобойное оружие — цель поражена в 700 км», — написал Зеленский у себя в соцсетях.
30 августа ВСУ устроили самую масштабную атаку дронами по регионам России. Среди них был Псков, до которого от крайней точки Украины примерно 700 километров.
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