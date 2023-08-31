Зеленский заявил о поражении цели на расстоянии в 700 километров 31 августа 2023 в 16:09 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский заявил, что была поражена цель на расстоянии 700 километров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина нанесла удар по цели на расстоянии в 700 километров. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, не уточнив, что это была за цель и о каком оружии идет речь. «Минстратегпром доложило об успехах собственного производства. Успешно применено наше дальнобойное оружие — цель поражена в 700 км», — написал Зеленский у себя в соцсетях. 30 августа ВСУ устроили самую масштабную атаку дронами по регионам России. Среди них был Псков, до которого от крайней точки Украины примерно 700 километров. Украина нанесла удар по цели на расстоянии в 700 километров. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, не уточнив, что это была за цель и о каком оружии идет речь. «Минстратегпром доложило об успехах собственного производства. Успешно применено наше дальнобойное оружие — цель поражена в 700 км», — написал Зеленский у себя в соцсетях. 30 августа ВСУ устроили самую масштабную атаку дронами по регионам России. Среди них был Псков, до которого от крайней точки Украины примерно 700 километров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям