Зеленский заявил о поражении цели на расстоянии в 700 километров

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский заявил, что была поражена цель на расстоянии 700 километров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина нанесла удар по цели на расстоянии в 700 километров. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, не уточнив, что это была за цель и о каком оружии идет речь.

«Минстратегпром доложило об успехах собственного производства. Успешно применено наше дальнобойное оружие — цель поражена в 700 км», — написал Зеленский у себя в соцсетях.

30 августа ВСУ устроили самую масштабную атаку дронами по регионам России. Среди них был Псков, до которого от крайней точки Украины примерно 700 километров.

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Украина нанесла удар по цели на расстоянии в 700 километров. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, не уточнив, что это была за цель и о каком оружии идет речь. «Минстратегпром доложило об успехах собственного производства. Успешно применено наше дальнобойное оружие — цель поражена в 700 км», — написал Зеленский у себя в соцсетях. 30 августа ВСУ устроили самую масштабную атаку дронами по регионам России. Среди них был Псков, до которого от крайней точки Украины примерно 700 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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