Новый ресторан в Сургуте рассчитан на 380 посадочных мест Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Сургуте появится самый большой в ХМАО семейный ресторан грузинский кухни, рассчитанный на 380 посадочных мест. Ресторан планируется открыть до конца этого года, рассказал URA.RU территориальный управляющий заведением Ирина Толстова.

Ресторан «ЮжанеГорожане» расположится на первом этаже в здании «Парк Хаус» на улице Университетской. Площадь заведения составляет почти одну тысячу квадратных метров. В ресторане будут функционировать два банкетных зала и один большой зал общей вместительностью до 380 посадочных мест.

«Меню будет включать классические блюда грузинской кухни, в ресторане также будет своя сыроварня. Разработкой меню занимался бренд-шеф из Новосибирска Александр Новиков. Посетителям будет предложен широкий выбор хинкали: от классических видов с мраморной говядиной до современных — с сыром страчателла и креветками», — рассказала Ирина Толстова.

Помещения в ресторане будут декорированы деревянной мебелью и каменной отделкой в сочетании с элементами национального интерьера и обилием зелени. «Ресторан не будет позиционироваться себя как старый грузинский, он будет современным с обновленным интерьером. Также обязательно будет открытая кухня, чтобы гости могли понаблюдать за процессом готовки», — добавила Ирина.

Ранее URA.RU рассказывало, что сургутский ресторатор готовится к открытию нового фудхолла. Официальное открытие фудхолла на территории торгово-развлекательного центра «Vivaldi Plaza» состоится 19 августа.

Фото: Ирина Толстова

Фото: Ирина Толстова