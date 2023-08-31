Лавров анонсировал встречу Путина и Эрдогана в ближайшее время

Ожидается, что Путин и Эрдоган встретятся в начале сентября
Неформальный саммит с участием президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана пройдет в ближайшее время. Это анонсировал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Очередной неформальный саммит с участием Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время. Президенты рассмотрят все направления партнерства», — сказал Лавров. Он встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Ранее источники Habertürk сообщали, что Путин и Эрдоган встретятся 4 сентября. В Кремле это не подтвердили, но подчеркнули, что встреча скоро будет.
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