Лавров анонсировал встречу Путина и Эрдогана в ближайшее время

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Ожидается, что Путин и Эрдоган встретятся в начале сентября Фото:

Неформальный саммит с участием президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана пройдет в ближайшее время. Это анонсировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Очередной неформальный саммит с участием Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время. Президенты рассмотрят все направления партнерства», — сказал Лавров. Он встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Ранее источники Habertürk сообщали, что Путин и Эрдоган встретятся 4 сентября. В Кремле это не подтвердили, но подчеркнули, что встреча скоро будет.

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Неформальный саммит с участием президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана пройдет в ближайшее время. Это анонсировал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Очередной неформальный саммит с участием Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время. Президенты рассмотрят все направления партнерства», — сказал Лавров. Он встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Ранее источники Habertürk сообщали, что Путин и Эрдоган встретятся 4 сентября. В Кремле это не подтвердили, но подчеркнули, что встреча скоро будет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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