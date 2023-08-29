В Турции назвали точную дату встречи Путина и Эрдогана

Переговоры президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина состоятся в Сочи 4 сентября. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источники.
«При ситуации, когда [президент России Владимир] Путин не смог приехать в Турцию, в Россию поедет наш господин президент [Тайип Реджеп Эрдоган]. Раскроем дату: президент Эрдоган 4 сентября посетит с визитом Сочи», — передал
Для встречи с Путиным Эрдоган планирует прилететь в Россию. Главной темой переговоров станет зерновая сделка. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами сообщал, что встреча Путина и Эрдогана состоится скоро. Он также пообещал журналистам сообщить точную дату в ближайшее время, передает RT.
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