В Турции назвали точную дату встречи Путина и Эрдогана

Habertürk: Путин и Эрдоган проведут переговоры 4 сентября в Сочи
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Эрдоган планирует прилететь в Сочи Фото:

Переговоры президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина состоятся в Сочи 4 сентября. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источники.

«При ситуации, когда [президент России Владимир] Путин не смог приехать в Турцию, в Россию поедет наш господин президент [Тайип Реджеп Эрдоган]. Раскроем дату: президент Эрдоган 4 сентября посетит с визитом Сочи», — передал телеканал.

Для встречи с Путиным Эрдоган планирует прилететь в Россию. Главной темой переговоров станет зерновая сделка. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами сообщал, что встреча Путина и Эрдогана состоится скоро. Он также пообещал журналистам сообщить точную дату в ближайшее время, передает RT.

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Переговоры президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина состоятся в Сочи 4 сентября. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источники. «При ситуации, когда [президент России Владимир] Путин не смог приехать в Турцию, в Россию поедет наш господин президент [Тайип Реджеп Эрдоган]. Раскроем дату: президент Эрдоган 4 сентября посетит с визитом Сочи», — передал телеканал. Для встречи с Путиным Эрдоган планирует прилететь в Россию. Главной темой переговоров станет зерновая сделка. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами сообщал, что встреча Путина и Эрдогана состоится скоро. Он также пообещал журналистам сообщить точную дату в ближайшее время, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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