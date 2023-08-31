В Москве экстренно госпитализировали депутата Госдумы Сокола

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Сокол.stock, stock, сокол сергей
Сергей Сокол попал в больницу Фото:

Депутата Госдумы РФ Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщил источник в окружении парламентария.

«Сергей Сокол в срочном порядке госпитализирован в Москве», — рассказал источник в окружении политика. Информацию приводит ТАСС.

В июле Сокол был госпитализирован с перитонитом (опасное для жизни острое хирургическое заболевание, возникающее в результате воспаления брюшины из-за воздействия микробов). После выписки из больницы он вместо отдыха и восстановления сразу вернулся к интенсивной работе, отмечали источники URA.RU.

10 сентября пройдут выборы на пост главы Хакасии. Кандидатами на пост стали Сергей Сокол («Единая Россия»), Владимир Грудинин («Коммунисты России»), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Валентин Коновалов (КПРФ).

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутата Госдумы РФ Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщил источник в окружении парламентария. «Сергей Сокол в срочном порядке госпитализирован в Москве», — рассказал источник в окружении политика. Информацию приводит ТАСС. В июле Сокол был госпитализирован с перитонитом (опасное для жизни острое хирургическое заболевание, возникающее в результате воспаления брюшины из-за воздействия микробов). После выписки из больницы он вместо отдыха и восстановления сразу вернулся к интенсивной работе, отмечали источники URA.RU. 10 сентября пройдут выборы на пост главы Хакасии. Кандидатами на пост стали Сергей Сокол («Единая Россия»), Владимир Грудинин («Коммунисты России»), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Валентин Коновалов (КПРФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...