В Москве экстренно госпитализировали депутата Госдумы Сокола

31 августа 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Сергей Сокол попал в больницу Фото: Пресс-служба Государственной Думы Депутата Госдумы РФ Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщил источник в окружении парламентария. «Сергей Сокол в срочном порядке госпитализирован в Москве», — рассказал источник в окружении политика. Информацию приводит ТАСС. В июле Сокол был госпитализирован с перитонитом (опасное для жизни острое хирургическое заболевание, возникающее в результате воспаления брюшины из-за воздействия микробов). После выписки из больницы он вместо отдыха и восстановления сразу вернулся к интенсивной работе, отмечали источники URA.RU. 10 сентября пройдут выборы на пост главы Хакасии. Кандидатами на пост стали Сергей Сокол («Единая Россия»), Владимир Грудинин («Коммунисты России»), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Валентин Коновалов (КПРФ).

Депутата Госдумы РФ Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщил источник в окружении парламентария. «Сергей Сокол в срочном порядке госпитализирован в Москве», — рассказал источник в окружении политика. Информацию приводит ТАСС. В июле Сокол был госпитализирован с перитонитом (опасное для жизни острое хирургическое заболевание, возникающее в результате воспаления брюшины из-за воздействия микробов). После выписки из больницы он вместо отдыха и восстановления сразу вернулся к интенсивной работе, отмечали источники URA.RU. 10 сентября пройдут выборы на пост главы Хакасии. Кандидатами на пост стали Сергей Сокол («Единая Россия»), Владимир Грудинин («Коммунисты России»), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Валентин Коновалов (КПРФ).