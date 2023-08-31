На девятом километре трассы Березовский-Сарапулка-Белоярское водохранилище 56-летний пьяный водитель Nissan NV200 сбил насмерть 68-летнюю женщину на автобусной остановке. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель выехал на дорогу после того, как отметил день рождения.
«По предварительным данным, 56-летний водитель Nissan NV200 на девятом км трассы Березовский-Сарапулка-Белоярское водохранилище сбил 68-летнюю женщину и врезался в автобусную остановку. Пешеход погиб на месте ЧП, водитель был пьяным, он отмечал день рождения», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
После этого водитель вылетел с проезжей части в кювет. Силовики установили, что водитель — житель Екатеринбурга, ранее он трижды привлекался за нарушения правил дорожного движения. Его водительский стаж — 21 год. По факту ДТП организована проверка.
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