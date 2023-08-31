31 августа 2023

Водитель отметил день рождения и сбил насмерть свердловчанку на остановке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, водитель, автолюбитель, руль, водительские права, руки
Водитель ехал со своего дня рождения Фото:

На девятом километре трассы Березовский-Сарапулка-Белоярское водохранилище 56-летний пьяный водитель Nissan NV200 сбил насмерть 68-летнюю женщину на автобусной остановке. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель выехал на дорогу после того, как отметил день рождения.

«По предварительным данным, 56-летний водитель Nissan NV200 на девятом км трассы Березовский-Сарапулка-Белоярское водохранилище сбил 68-летнюю женщину и врезался в автобусную остановку. Пешеход погиб на месте ЧП, водитель был пьяным, он отмечал день рождения», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

После этого водитель вылетел с проезжей части в кювет. Силовики установили, что водитель — житель Екатеринбурга, ранее он трижды привлекался за нарушения правил дорожного движения. Его водительский стаж — 21 год. По факту ДТП организована проверка.

Водитель 31 августа отмечал день рождения
Водитель 31 августа отмечал день рождения
Фото:

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На девятом километре трассы Березовский-Сарапулка-Белоярское водохранилище 56-летний пьяный водитель Nissan NV200 сбил насмерть 68-летнюю женщину на автобусной остановке. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель выехал на дорогу после того, как отметил день рождения. «По предварительным данным, 56-летний водитель Nissan NV200 на девятом км трассы Березовский-Сарапулка-Белоярское водохранилище сбил 68-летнюю женщину и врезался в автобусную остановку. Пешеход погиб на месте ЧП, водитель был пьяным, он отмечал день рождения», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». После этого водитель вылетел с проезжей части в кювет. Силовики установили, что водитель — житель Екатеринбурга, ранее он трижды привлекался за нарушения правил дорожного движения. Его водительский стаж — 21 год. По факту ДТП организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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