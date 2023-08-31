31 августа 2023

Baza: в Москве подполковника полиции поймали на взятке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Подполковник хотел получить 250 тысяч рублей Фото:

В Москве был задержан глава ОМВД России по району Новогиреево Владимир Пюрвеев. Его, как сообщается в соцсетях, поймали на взятке.

«Владимир Пюрвеев был задержан в своем кабинете в рамках оперативного эксперимента. Подполковника полиции поймали на взятке в 250 тысяч рублей», — пишет telegram-канал Baza.

В конце июля в полицию обратился местный житель с заявлением о незаконном проживании в его квартире посторонних людей. Дело передали участковым, но вскоре Пюрвеев связался с заявителем и заявил, что может решить вопрос за 250 тысяч рублей. Деньги нужно было передать через участкового.

Заявитель согласился, но пошел писать заявление в ФСБ. В конце августа во время передачи денег был задержан участковый. Он согласился сотрудничать со следствием и пошел отдавать деньги подполковнику. Так Пюрвеев был задержан.

Против Владимира Пюрвеева возбуждено уголовное дело по статье «взятка». Участковому вменяют посредничество.

Обновлено: журналист URA.RU отправил запрос в ГУ МВД РФ по Москве. Ответ ожидается.

Ранее в Москве арестовали начальника отдела МВД Басманного района Сергея Андреева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет «Газета.ru».

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В Москве был задержан глава ОМВД России по району Новогиреево Владимир Пюрвеев. Его, как сообщается в соцсетях, поймали на взятке. «Владимир Пюрвеев был задержан в своем кабинете в рамках оперативного эксперимента. Подполковника полиции поймали на взятке в 250 тысяч рублей», — пишет telegram-канал Baza. В конце июля в полицию обратился местный житель с заявлением о незаконном проживании в его квартире посторонних людей. Дело передали участковым, но вскоре Пюрвеев связался с заявителем и заявил, что может решить вопрос за 250 тысяч рублей. Деньги нужно было передать через участкового. Заявитель согласился, но пошел писать заявление в ФСБ. В конце августа во время передачи денег был задержан участковый. Он согласился сотрудничать со следствием и пошел отдавать деньги подполковнику. Так Пюрвеев был задержан. Против Владимира Пюрвеева возбуждено уголовное дело по статье «взятка». Участковому вменяют посредничество. Обновлено: журналист URA.RU отправил запрос в ГУ МВД РФ по Москве. Ответ ожидается. Ранее в Москве арестовали начальника отдела МВД Басманного района Сергея Андреева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет «Газета.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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