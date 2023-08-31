Baza: в Москве подполковника полиции поймали на взятке

01 сентября 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Подполковник хотел получить 250 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Москве был задержан глава ОМВД России по району Новогиреево Владимир Пюрвеев. Его, как сообщается в соцсетях, поймали на взятке. «Владимир Пюрвеев был задержан в своем кабинете в рамках оперативного эксперимента. Подполковника полиции поймали на взятке в 250 тысяч рублей», — пишет telegram-канал Baza. В конце июля в полицию обратился местный житель с заявлением о незаконном проживании в его квартире посторонних людей. Дело передали участковым, но вскоре Пюрвеев связался с заявителем и заявил, что может решить вопрос за 250 тысяч рублей. Деньги нужно было передать через участкового. Заявитель согласился, но пошел писать заявление в ФСБ. В конце августа во время передачи денег был задержан участковый. Он согласился сотрудничать со следствием и пошел отдавать деньги подполковнику. Так Пюрвеев был задержан. Против Владимира Пюрвеева возбуждено уголовное дело по статье «взятка». Участковому вменяют посредничество. Обновлено: журналист URA.RU отправил запрос в ГУ МВД РФ по Москве. Ответ ожидается. Ранее в Москве арестовали начальника отдела МВД Басманного района Сергея Андреева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет « Газета.ru ».

В Москве был задержан глава ОМВД России по району Новогиреево Владимир Пюрвеев. Его, как сообщается в соцсетях, поймали на взятке. «Владимир Пюрвеев был задержан в своем кабинете в рамках оперативного эксперимента. Подполковника полиции поймали на взятке в 250 тысяч рублей», — пишет telegram-канал Baza. В конце июля в полицию обратился местный житель с заявлением о незаконном проживании в его квартире посторонних людей. Дело передали участковым, но вскоре Пюрвеев связался с заявителем и заявил, что может решить вопрос за 250 тысяч рублей. Деньги нужно было передать через участкового. Заявитель согласился, но пошел писать заявление в ФСБ. В конце августа во время передачи денег был задержан участковый. Он согласился сотрудничать со следствием и пошел отдавать деньги подполковнику. Так Пюрвеев был задержан. Против Владимира Пюрвеева возбуждено уголовное дело по статье «взятка». Участковому вменяют посредничество. Обновлено: журналист URA.RU отправил запрос в ГУ МВД РФ по Москве. Ответ ожидается. Ранее в Москве арестовали начальника отдела МВД Басманного района Сергея Андреева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет «Газета.ru».