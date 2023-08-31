Пентагон закупит ракеты AMRAAM в рамках бюджета на помощь ВСУ

США закупят ракеты среднего радиуса AMRAAM класса «воздух — воздух» в рамках помощи Вооруженным силам Украины. Поставщиком выступит американская компания Raytheon, сообщили в Пентагоне.
«Raytheon Missiles and Defense получил контракт на 192 миллиона долларов на закупку ракет среднего радиуса класса „воздух — воздух“ (AMRAAM). Он будет оплачен из средств бюджета на военную помощь Украине», — сообщается на
Контракт должен быть выполнен до конца ноября 2024 года. Деньги на закупку будут выделены в рамках бюджета на помощь Украине, утвержденного на 2023 год.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщал, что Украина получит новый пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. В него войдут средства противовоздушной обороны, боеприпасы для системы HIMARS, а также иные снаряды.
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