Пентагон закупит ракеты AMRAAM в рамках бюджета на помощь ВСУ

01 сентября 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Ракеты должны быть поставлены до ноября 2024 года Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США закупят ракеты среднего радиуса AMRAAM класса «воздух — воздух» в рамках помощи Вооруженным силам Украины. Поставщиком выступит американская компания Raytheon, сообщили в Пентагоне. «Raytheon Missiles and Defense получил контракт на 192 миллиона долларов на закупку ракет среднего радиуса класса „воздух — воздух“ (AMRAAM). Он будет оплачен из средств бюджета на военную помощь Украине», — сообщается на сайте Министерства обороны США. Контракт должен быть выполнен до конца ноября 2024 года. Деньги на закупку будут выделены в рамках бюджета на помощь Украине, утвержденного на 2023 год. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщал, что Украина получит новый пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. В него войдут средства противовоздушной обороны, боеприпасы для системы HIMARS, а также иные снаряды.

США закупят ракеты среднего радиуса AMRAAM класса «воздух — воздух» в рамках помощи Вооруженным силам Украины. Поставщиком выступит американская компания Raytheon, сообщили в Пентагоне. «Raytheon Missiles and Defense получил контракт на 192 миллиона долларов на закупку ракет среднего радиуса класса „воздух — воздух“ (AMRAAM). Он будет оплачен из средств бюджета на военную помощь Украине», — сообщается на сайте Министерства обороны США. Контракт должен быть выполнен до конца ноября 2024 года. Деньги на закупку будут выделены в рамках бюджета на помощь Украине, утвержденного на 2023 год. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщал, что Украина получит новый пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. В него войдут средства противовоздушной обороны, боеприпасы для системы HIMARS, а также иные снаряды.