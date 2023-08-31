Путин открыл самый северный мост через Енисей, который строил курганский завод

01 сентября 2023 в 06:27 Размер текста - 17 +

Все опоры мостовой конструкции были изготовлены на курганском предприятии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Движение по Высокогорскому мосту в Красноярском крае, в строительстве которого участвовал «Курганстальмост», было запущено 31 августа. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи дал соответствующее распоряжение, рассказали в пресс-службе курганского завода. «Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение открыть движение по мосту. Высокогорский мост — это пример успешного сотрудничества компаний „Курганстальмост“, „Мостострой-11“ и „ВМП“», — пояснили в группе курганского завода в соцсети «ВКонтакте». Протяженность самого северного моста через реку Енисей составляет примерно километр. На его строительство ушло три года. Все опоры были изготовлены на предприятии «Курганстальмост». Проект удалось реализовать на несколько месяцев раньше планируемого срока. Теперь дорога на машине будет занимать около десяти минут вместо нескольких часов.

Движение по Высокогорскому мосту в Красноярском крае, в строительстве которого участвовал «Курганстальмост», было запущено 31 августа. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи дал соответствующее распоряжение, рассказали в пресс-службе курганского завода. «Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение открыть движение по мосту. Высокогорский мост — это пример успешного сотрудничества компаний „Курганстальмост“, „Мостострой-11“ и „ВМП“», — пояснили в группе курганского завода в соцсети «ВКонтакте». Протяженность самого северного моста через реку Енисей составляет примерно километр. На его строительство ушло три года. Все опоры были изготовлены на предприятии «Курганстальмост». Проект удалось реализовать на несколько месяцев раньше планируемого срока. Теперь дорога на машине будет занимать около десяти минут вместо нескольких часов.