Путин поблагодарил тюменскую фирму за строительство моста через Енисей

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Президент дал старт движению по мосту через Енисей 31 августа Фото:

Президент России Владимир Путин выразил благодарность тюменской компании «Мостострой-11» за строительство автодорожного моста через Енисей в районе поселка Высокогорский (Красноярский край). Путин обратился к руководителю и сотрудникам фирмы во время совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

«Николай Александрович, я хочу еще раз поблагодарить вас, всех ваших коллег, всех, кто работал на этом объекте и добился такого замечательного результата. Вам и всему вашему коллективу новых успехов, а это, безусловно, успех» — обратился президент к Николаю Руссе и его команде. Запись видеоконференции опубликована на сайте главы государства.

Строительство моста длиной более одного километра заняло три года. Президент открыл движение по мосту 31 августа.

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность тюменской компании «Мостострой-11» за строительство автодорожного моста через Енисей в районе поселка Высокогорский (Красноярский край). Путин обратился к руководителю и сотрудникам фирмы во время совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. «Николай Александрович, я хочу еще раз поблагодарить вас, всех ваших коллег, всех, кто работал на этом объекте и добился такого замечательного результата. Вам и всему вашему коллективу новых успехов, а это, безусловно, успех» — обратился президент к Николаю Руссе и его команде. Запись видеоконференции опубликована на сайте главы государства. Строительство моста длиной более одного километра заняло три года. Президент открыл движение по мосту 31 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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