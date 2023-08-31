Путин поблагодарил тюменскую фирму за строительство моста через Енисей

Президент дал старт движению по мосту через Енисей 31 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин выразил благодарность тюменской компании «Мостострой-11» за строительство автодорожного моста через Енисей в районе поселка Высокогорский (Красноярский край). Путин обратился к руководителю и сотрудникам фирмы во время совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

«Николай Александрович, я хочу еще раз поблагодарить вас, всех ваших коллег, всех, кто работал на этом объекте и добился такого замечательного результата. Вам и всему вашему коллективу новых успехов, а это, безусловно, успех» — обратился президент к Николаю Руссе и его команде. Запись видеоконференции опубликована на сайте главы государства.

Строительство моста длиной более одного километра заняло три года. Президент открыл движение по мосту 31 августа.