В Челябинске запустили новый бесплатный троллейбус. Фото

01 сентября 2023 в 07:08 Размер текста - 17 +

На маршрут вышли десять новых троллейбусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске новый троллейбус производства компании «Синара» будет бесплатно курсировать по маршруту №19. Акция продлится десять дней, сообщили в миндортрансе Челябинской области. «С 1 по 10 сентября троллейбусный маршрут №19 работает для пассажиров бесплатно! Отправились в рейс троллейбусы производства компании „Синара“: десять совершенно новых троллейбусов, только что прошедших обкатку, будут курсировать по 19 маршруту от Лесопарковой до поселка Первоозерный», — говорится в telegram-канале министерства. Под новые троллейбусы подготовили контактную сеть, тяговые подстанции, два депо. Работы продолжаются. Новые машины вскоре появятся и на других маршрутах. В Челябинске планируется полностью обновить подвижной состав троллейбусов, износ которых составил 90%. Водителей обучат управлять новыми машинами. Telegram-канал Миндортранса Челябинской области, https://t.me/roads74/3513 Telegram-канал Миндортранса Челябинской области, https://t.me/roads74/3513

В Челябинске новый троллейбус производства компании «Синара» будет бесплатно курсировать по маршруту №19. Акция продлится десять дней, сообщили в миндортрансе Челябинской области. «С 1 по 10 сентября троллейбусный маршрут №19 работает для пассажиров бесплатно! Отправились в рейс троллейбусы производства компании „Синара“: десять совершенно новых троллейбусов, только что прошедших обкатку, будут курсировать по 19 маршруту от Лесопарковой до поселка Первоозерный», — говорится в telegram-канале министерства. Под новые троллейбусы подготовили контактную сеть, тяговые подстанции, два депо. Работы продолжаются. Новые машины вскоре появятся и на других маршрутах. В Челябинске планируется полностью обновить подвижной состав троллейбусов, износ которых составил 90%. Водителей обучат управлять новыми машинами.