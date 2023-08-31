В Челябинске новый троллейбус производства компании «Синара» будет бесплатно курсировать по маршруту №19. Акция продлится десять дней, сообщили в миндортрансе Челябинской области.
«С 1 по 10 сентября троллейбусный маршрут №19 работает для пассажиров бесплатно! Отправились в рейс троллейбусы производства компании „Синара“: десять совершенно новых троллейбусов, только что прошедших обкатку, будут курсировать по 19 маршруту от Лесопарковой до поселка Первоозерный», — говорится в telegram-канале министерства.
Под новые троллейбусы подготовили контактную сеть, тяговые подстанции, два депо. Работы продолжаются. Новые машины вскоре появятся и на других маршрутах.
В Челябинске планируется полностью обновить подвижной состав троллейбусов, износ которых составил 90%. Водителей обучат управлять новыми машинами.
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