31 августа 2023

Стала известна цена квартиры Зеленского в Крыму

Константинов оценил квартиру Зеленского в Крыму в 200-300 тысяч долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Квартира Владимира Зеленского в Крыму оценивается в сотни тысяч долларов Фото:

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму оценили в 200-300 тысяч долларов. Об этом сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

«Национализированная квартира Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма оценивается в 200-300 тысяч долларов», — заявил Владимир Константинов. Его слова передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что госсовет Крыма национализировал квартиру Зеленского на территории полуострова, пишет RT. Глава Крымской республики Сергей Аксенов заявил, что жилье украинского лидера будет передано нуждающейся семье, передает «Царьград».

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Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму оценили в 200-300 тысяч долларов. Об этом сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов. «Национализированная квартира Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма оценивается в 200-300 тысяч долларов», — заявил Владимир Константинов. Его слова передает РИА Новости. Ранее стало известно, что госсовет Крыма национализировал квартиру Зеленского на территории полуострова, пишет RT. Глава Крымской республики Сергей Аксенов заявил, что жилье украинского лидера будет передано нуждающейся семье, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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