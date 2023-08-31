В ЯНАО мэрия проиграла суд горожанам, которые съехали из аварийного дома

01 сентября 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Мэрия Лабытнанги пыталась изъять квартиру в ветхом доме у собственников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) семье вернули право пользоваться жильем, из которого они ранее съехали не по своей воле. Городская администрация хотела изъять квартиру в аварийном доме, как бесхозную, но дело было оспорено в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Суд отказал администрации Лабытнанги в иске о признании граждан утратившими право пользования жилым помещением. На момент рассмотрения спора фактически в жилом помещении ответчики не проживали (ввиду его ветхого состояния). Женщина отбывала наказание по приговору суда, ее старший сын являлся военнослужащим ВС РФ, младший сын находился в детском доме», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Суд Лабытнанги признал жилье бесхозным и передал квартиру в распоряжение мэрии. Ответчики не согласились с данной позицией и обжаловали решение в апелляционном суде, который признал за семьей право пользоваться жилым помещением, а кроме того были обнаружены факты нарушения процедуры в суде первой инстанции, в частности иск рассматривался без участия прокурора.

В Лабытнанги (ЯНАО) семье вернули право пользоваться жильем, из которого они ранее съехали не по своей воле. Городская администрация хотела изъять квартиру в аварийном доме, как бесхозную, но дело было оспорено в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Суд отказал администрации Лабытнанги в иске о признании граждан утратившими право пользования жилым помещением. На момент рассмотрения спора фактически в жилом помещении ответчики не проживали (ввиду его ветхого состояния). Женщина отбывала наказание по приговору суда, ее старший сын являлся военнослужащим ВС РФ, младший сын находился в детском доме», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Суд Лабытнанги признал жилье бесхозным и передал квартиру в распоряжение мэрии. Ответчики не согласились с данной позицией и обжаловали решение в апелляционном суде, который признал за семьей право пользоваться жилым помещением, а кроме того были обнаружены факты нарушения процедуры в суде первой инстанции, в частности иск рассматривался без участия прокурора.