31 августа 2023
30 августа 2023

В ЯНАО мэрия проиграла суд горожанам, которые съехали из аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
Мэрия Лабытнанги пыталась изъять квартиру в ветхом доме у собственников Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) семье вернули право пользоваться жильем, из которого они ранее съехали не по своей воле. Городская администрация хотела изъять квартиру в аварийном доме, как бесхозную, но дело было оспорено в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Суд отказал администрации Лабытнанги в иске о признании граждан утратившими право пользования жилым помещением. На момент рассмотрения спора фактически в жилом помещении ответчики не проживали (ввиду его ветхого состояния). Женщина отбывала наказание по приговору суда, ее старший сын являлся военнослужащим ВС РФ, младший сын находился в детском доме», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Суд Лабытнанги признал жилье бесхозным и передал квартиру в распоряжение мэрии. Ответчики не согласились с данной позицией и обжаловали решение в апелляционном суде, который признал за семьей право пользоваться жилым помещением, а кроме того были обнаружены факты нарушения процедуры в суде первой инстанции, в частности иск рассматривался без участия прокурора.

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В Лабытнанги (ЯНАО) семье вернули право пользоваться жильем, из которого они ранее съехали не по своей воле. Городская администрация хотела изъять квартиру в аварийном доме, как бесхозную, но дело было оспорено в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Суд отказал администрации Лабытнанги в иске о признании граждан утратившими право пользования жилым помещением. На момент рассмотрения спора фактически в жилом помещении ответчики не проживали (ввиду его ветхого состояния). Женщина отбывала наказание по приговору суда, ее старший сын являлся военнослужащим ВС РФ, младший сын находился в детском доме», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Суд Лабытнанги признал жилье бесхозным и передал квартиру в распоряжение мэрии. Ответчики не согласились с данной позицией и обжаловали решение в апелляционном суде, который признал за семьей право пользоваться жилым помещением, а кроме того были обнаружены факты нарушения процедуры в суде первой инстанции, в частности иск рассматривался без участия прокурора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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