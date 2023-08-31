31 августа 2023

В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за вспыхнувших после ДТП машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, спасатели, дтп, сотрудники мчс, пожарные
На Химмаше столкнулись машины (фото из архива) Фото:

На улице Реактивная в Екатеринбурге столкнулись автомобили, после чего загорелись. Из-за происшествия дорогу закрыли, сообщили URA.RU в городском управлении ГИБДД.

«На улице Реактивная у дома № 110 произошло ДТП с возгоранием двух автомобилей. На месте ЧП работают несколько нарядов Госавтоинспекции, которые устанавливают подробности ДТП. Движение на данном участке временно ограничено, автоинспекторы отправляют автомобилистов в объезд», — говорится в сообщении ГИБДД. Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, на улице Реактивной образовалась пробка.

На Реактивной столкнулись две машины
На Реактивной столкнулись две машины
Фото:
На улице Реактивной образовалась пробка
На улице Реактивной образовалась пробка
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улице Реактивная в Екатеринбурге столкнулись автомобили, после чего загорелись. Из-за происшествия дорогу закрыли, сообщили URA.RU в городском управлении ГИБДД. «На улице Реактивная у дома № 110 произошло ДТП с возгоранием двух автомобилей. На месте ЧП работают несколько нарядов Госавтоинспекции, которые устанавливают подробности ДТП. Движение на данном участке временно ограничено, автоинспекторы отправляют автомобилистов в объезд», — говорится в сообщении ГИБДД. Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, на улице Реактивной образовалась пробка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...