На Химмаше столкнулись машины (фото из архива)
На улице Реактивная в Екатеринбурге столкнулись автомобили, после чего загорелись. Из-за происшествия дорогу закрыли, сообщили URA.RU в городском управлении ГИБДД.
«На улице Реактивная у дома № 110 произошло ДТП с возгоранием двух автомобилей. На месте ЧП работают несколько нарядов Госавтоинспекции, которые устанавливают подробности ДТП. Движение на данном участке временно ограничено, автоинспекторы отправляют автомобилистов в объезд», — говорится в сообщении ГИБДД. Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, на улице Реактивной образовалась пробка.
На Реактивной столкнулись две машины
На улице Реактивной образовалась пробка
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