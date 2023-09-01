Буданов: беспилотники по истребителям в Пскове были запущены с территории РФ

01 сентября 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Диверсанты атаковали Псковскую область с территории России, сказал Кирилл Буданов Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Alan Brutus новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины 30 августа атаковали беспилотниками аэродром в Псковской области с территории России. Такое заявление сделал начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов. «Мы работаем с территории России», — сказал Кирилл Буданов изданию The War Zone. Однако глава ГУР не уточнил, какие именно беспилотники были использованы для ударов по Псковской области. Также он не стал раскрывать, кем была совершена атака — диверсантами или украинскими разведчиками. Новость по теме Какие регионы России пострадали во время крупнейшей атаки дронами ВСУ. Карта В ночь на 30 августа ВСУ совершили крупнейшую атаку беспилотниками по территориям России. Всего было атаковано семь регионов. Под удар попал аэродром под Псковом, в результате чего загорелись воздушные суда военно-транспортной авиации Ил-76. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. В ФСБ неоднократно сообщали о попытках украинских диверсантов совершить теракт на российской территории. Так, сообщалось о пресечении деятельности террористов в Брянской области, пишет MK.RU . Также глава Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что украинские злоумышленники начали устраивать диверсии с помощью беспилотников на российской земле , сообщает Pravda.Ru. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ на Россию подтверждают террористическую сущность киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины 30 августа атаковали беспилотниками аэродром в Псковской области с территории России. Такое заявление сделал начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов. «Мы работаем с территории России», — сказал Кирилл Буданов изданию The War Zone. Однако глава ГУР не уточнил, какие именно беспилотники были использованы для ударов по Псковской области. Также он не стал раскрывать, кем была совершена атака — диверсантами или украинскими разведчиками. В ночь на 30 августа ВСУ совершили крупнейшую атаку беспилотниками по территориям России. Всего было атаковано семь регионов. Под удар попал аэродром под Псковом, в результате чего загорелись воздушные суда военно-транспортной авиации Ил-76. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. В ФСБ неоднократно сообщали о попытках украинских диверсантов совершить теракт на российской территории. Так, сообщалось о пресечении деятельности террористов в Брянской области, пишет MK.RU. Также глава Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что украинские злоумышленники начали устраивать диверсии с помощью беспилотников на российской земле, сообщает Pravda.Ru. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ на Россию подтверждают террористическую сущность киевского режима.