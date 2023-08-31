Мэрия Кургана погрязла в долгах и привлекла внимание приставов

Мэрия Кургана накопила более 300 исполнительных документов на сумму восемь млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники мэрии Кургана накопили 317 исполнительных документов на общую сумму восемь миллионов рублей. Информация об этом содержится в разделе документов мэрии, опубликованных на сайте сервиса СБИС.



«Администрация Кургана <…> Раздел исполнительные документы: 317 документов. Общая сумма восемь миллионов рублей», — указано на сервисе. Большая часть из исполнительных листов назначена за непредоставление жилья детям-сиротам — 126 документов.

Депутат курганской гордумы Иван Камшилов опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» документ, в котором указано, что прокурор Кургана Виталий Долгушин рассмотрел коллективное обращение жителей по поводу наличия в действиях чиновников мэрии состава преступления по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Решение о возбуждении уголовного дела будет принимать руководитель УФССП по Курганской области Ирина Уварова.



В пресс-службе УФССП по Курганской области в ответ на запрос URA ответили, что производства в отношении мэрии Кургана находятся на исполнении судебных приставов. «На исполнении в УФССП России по Курганской области находятся исполнительные производства в отношении администрации г. Кургана. Соответствующее заявление от граждан было зарегистрировано», — сообщают в ведомстве.



URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Кургана, чтобы выяснить причины неуплаты долгов. На момент публикации ответ не поступил.



Ранее URA.RU писало, что мэрии Кургана приходилось брать кредит, чтобы расплатиться с долгами. Тогда администрация нашла банк, который дал ей 97 миллионов рублей в кредит. Эти деньги должны были помочь чиновникам покрыть дефицит бюджета или погасить накопившиеся долги.