31 августа 2023

В Свердловской области шесть человек пострадали в столкновении с БТР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка военной техники к параду Победы в 32-м военном городке. Екатеринбург, военная техника, покраска, бтр-80, покраска военной техники, подготовка к параду
На трассе под Екатеринбургом столкнулись фура и БТР Фото:

Под Екатеринбургом произошла авария с участием бронетранспортера (БТР) и фуры. Пострадали шесть человек, сообщают в соцсетях очевидцы.

«Сегодня ночью произошло ДТП за молокозаводом, БТР с фурой. Шесть человек пострадали, пять с переломами, один в реанимации», — сообщают подписчики telegram-канала «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Оперативно получить комментарий в ГИБДД по Свердловской области не удалось. В пресс-службе Центрального военного округа пообещали разобраться в ситуации.

Очевидцы сняли на камеры пострадавший БТР
Очевидцы сняли на камеры пострадавший БТР
Фото:
Также в аварии пострадала фура
Также в аварии пострадала фура
Фото:

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Под Екатеринбургом произошла авария с участием бронетранспортера (БТР) и фуры. Пострадали шесть человек, сообщают в соцсетях очевидцы. «Сегодня ночью произошло ДТП за молокозаводом, БТР с фурой. Шесть человек пострадали, пять с переломами, один в реанимации», — сообщают подписчики telegram-канала «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Оперативно получить комментарий в ГИБДД по Свердловской области не удалось. В пресс-службе Центрального военного округа пообещали разобраться в ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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