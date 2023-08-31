В Свердловской области шесть человек пострадали в столкновении с БТР. Фото 01 сентября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 + На трассе под Екатеринбургом столкнулись фура и БТР Фото: Анна Майорова © URA.RU Под Екатеринбургом произошла авария с участием бронетранспортера (БТР) и фуры. Пострадали шесть человек, сообщают в соцсетях очевидцы. «Сегодня ночью произошло ДТП за молокозаводом, БТР с фурой. Шесть человек пострадали, пять с переломами, один в реанимации», — сообщают подписчики telegram-канала «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Оперативно получить комментарий в ГИБДД по Свердловской области не удалось. В пресс-службе Центрального военного округа пообещали разобраться в ситуации. Очевидцы сняли на камеры пострадавший БТР Фото: telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» Также в аварии пострадала фура Фото: telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» Под Екатеринбургом произошла авария с участием бронетранспортера (БТР) и фуры. Пострадали шесть человек, сообщают в соцсетях очевидцы. «Сегодня ночью произошло ДТП за молокозаводом, БТР с фурой. Шесть человек пострадали, пять с переломами, один в реанимации», — сообщают подписчики telegram-канала «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Оперативно получить комментарий в ГИБДД по Свердловской области не удалось. В пресс-службе Центрального военного округа пообещали разобраться в ситуации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям