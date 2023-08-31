На трассе под Екатеринбургом столкнулись фура и БТР
Под Екатеринбургом произошла авария с участием бронетранспортера (БТР) и фуры. Пострадали шесть человек, сообщают в соцсетях очевидцы.
«Сегодня ночью произошло ДТП за молокозаводом, БТР с фурой. Шесть человек пострадали, пять с переломами, один в реанимации», — сообщают подписчики telegram-канала «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Оперативно получить комментарий в ГИБДД по Свердловской области не удалось. В пресс-службе Центрального военного округа пообещали разобраться в ситуации.
Очевидцы сняли на камеры пострадавший БТР
Также в аварии пострадала фура
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