На челябинском заводе продукции для нефтяников погиб рабочий

На заводе «Эскон» в Южноуральске на рабочего упал металлический уголок

Рабочий скончался на месте от полученных травм Фото: Московец Илья © URA.RU

На заводе «Эскон» в Южноуральске (Челябинская область), специализирующемся на выпуске продукции для нефтяной отрасли, погиб рабочий. Как сообщил URA.RU источник в городе, сотруднику на голову упал железный уголок.

«Сотрудник погиб при выполнении работ. Ему на голову упал металлический уголок. От полученных травм он скончался на месте», — рассказал источник.

По данным URA.RU, работнику было 23 года. Он занимал должность комплектовщика.

URA.RU пыталось связаться с предприятием. Там на звонок не ответили. Агентство направило официальный запрос. Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что уточнят информацию.