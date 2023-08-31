31 августа 2023

На челябинском заводе продукции для нефтяников погиб рабочий

На заводе «Эскон» в Южноуральске на рабочего упал металлический уголок
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий скончался на месте от полученных травм Фото:

На заводе «Эскон» в Южноуральске (Челябинская область), специализирующемся на выпуске продукции для нефтяной отрасли, погиб рабочий. Как сообщил URA.RU источник в городе, сотруднику на голову упал железный уголок.

«Сотрудник погиб при выполнении работ. Ему на голову упал металлический уголок. От полученных травм он скончался на месте», — рассказал источник.

По данным URA.RU, работнику было 23 года. Он занимал должность комплектовщика.

URA.RU пыталось связаться с предприятием. Там на звонок не ответили. Агентство направило официальный запрос. Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что уточнят информацию.

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На заводе «Эскон» в Южноуральске (Челябинская область), специализирующемся на выпуске продукции для нефтяной отрасли, погиб рабочий. Как сообщил URA.RU источник в городе, сотруднику на голову упал железный уголок. «Сотрудник погиб при выполнении работ. Ему на голову упал металлический уголок. От полученных травм он скончался на месте», — рассказал источник. По данным URA.RU, работнику было 23 года. Он занимал должность комплектовщика. URA.RU пыталось связаться с предприятием. Там на звонок не ответили. Агентство направило официальный запрос. Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что уточнят информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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