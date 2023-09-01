Месси вызвали в сборную на ЧМ-2026 после его заявления о том, что ЧМ-2022 для него последний

Месси вызвали представлять сборную Аргентины на ЧМ-2026

01 сентября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Лионеля Мессии пригласили представлять сборную Аргентины на чемпионат мира—2026 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Футболиста Лионеля Месси вызвали представлять сборную Аргентины на чемпионат мира — 2026, несмотря на ранние заявления нападающего о том, что чемпионат 2022 года станет для него последним. Об этом сообщили в клубе «Интер Майами», за который сейчас играет Месси. «Капитан „Интер Майами“ Лионель Месси был вызван представлять сборную Аргентины на отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2026 года против Эквадора и Боливии», — говорится в сообщении на сайте клуба. Уточняется, что отборочные матчи пройдут 8 и 12 сентября. Ранее Месси заявил, что чемпионат мира—2022 станет для него последним в карьере, и что на следующую игру он не поедет, пишет RT. Чемпионат мира—2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Футболиста Лионеля Месси вызвали представлять сборную Аргентины на чемпионат мира — 2026, несмотря на ранние заявления нападающего о том, что чемпионат 2022 года станет для него последним. Об этом сообщили в клубе «Интер Майами», за который сейчас играет Месси. «Капитан „Интер Майами“ Лионель Месси был вызван представлять сборную Аргентины на отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2026 года против Эквадора и Боливии», — говорится в сообщении на сайте клуба. Уточняется, что отборочные матчи пройдут 8 и 12 сентября. Ранее Месси заявил, что чемпионат мира—2022 станет для него последним в карьере, и что на следующую игру он не поедет, пишет RT. Чемпионат мира—2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.