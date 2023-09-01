Украина объявила PepsiCo и Mars спонсорами войны

01 сентября 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

PepsiCo признали международным спонсором войны Фото: Анна Майорова © URA.RU Американские компании PepsiCo и Mars внесены в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщили в украинском Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). «НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны», — говорится в сообщении. В агентстве уточнили, что несмотря на значительное сокращение бизнеса, корпорации продолжают работать на российской территории. Корпорация PepsiCo работает на российском рынке с 1974 года. С тех пор всей стране она имеет 19 заводов. Для российского потребителя компания производит прохладительные напитки, закуски, соки, а также молочные продукты. Mars также производит в РФ различные продукты питания, среди которых шоколадные батончики, жевательные резинки и корма для животных. Ранее компанией Mars заинтересовалась российская прокуратура. Причиной тому стали подозрения в финансировании ВСУ.

Американские компании PepsiCo и Mars внесены в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщили в украинском Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). «НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны», — говорится в сообщении. В агентстве уточнили, что несмотря на значительное сокращение бизнеса, корпорации продолжают работать на российской территории. Корпорация PepsiCo работает на российском рынке с 1974 года. С тех пор всей стране она имеет 19 заводов. Для российского потребителя компания производит прохладительные напитки, закуски, соки, а также молочные продукты. Mars также производит в РФ различные продукты питания, среди которых шоколадные батончики, жевательные резинки и корма для животных. Ранее компанией Mars заинтересовалась российская прокуратура. Причиной тому стали подозрения в финансировании ВСУ.