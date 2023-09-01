Украина объявила PepsiCo и Mars спонсорами войны

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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, напитки, продуктовый магазин, пепси, pepsi
PepsiCo признали международным спонсором войны Фото:

Американские компании PepsiCo и Mars внесены в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщили в украинском Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

«НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны», — говорится в сообщении. В агентстве уточнили, что несмотря на значительное сокращение бизнеса, корпорации продолжают работать на российской территории.

Корпорация PepsiCo работает на российском рынке с 1974 года. С тех пор всей стране она имеет 19 заводов. Для российского потребителя компания производит прохладительные напитки, закуски, соки, а также молочные продукты. Mars также производит в РФ различные продукты питания, среди которых шоколадные батончики, жевательные резинки и корма для животных.

Ранее компанией Mars заинтересовалась российская прокуратура. Причиной тому стали подозрения в финансировании ВСУ.

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Американские компании PepsiCo и Mars внесены в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщили в украинском Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). «НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны», — говорится в сообщении. В агентстве уточнили, что несмотря на значительное сокращение бизнеса, корпорации продолжают работать на российской территории. Корпорация PepsiCo работает на российском рынке с 1974 года. С тех пор всей стране она имеет 19 заводов. Для российского потребителя компания производит прохладительные напитки, закуски, соки, а также молочные продукты. Mars также производит в РФ различные продукты питания, среди которых шоколадные батончики, жевательные резинки и корма для животных. Ранее компанией Mars заинтересовалась российская прокуратура. Причиной тому стали подозрения в финансировании ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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