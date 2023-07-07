Прокуратура начала проверку Mars на предмет финансирования ВСУ

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Компанию Mars проверяют на финансирование ВСУ и уплату налогов Фото:

Прокуратура Подмосковья проверяет компанию Mars, занимающуюся производством продуктов питания и кормов для животных, на предмет спонсирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время прокуратура Подмосковья проводит проверку о противоправной деятельности ООО „Марс“, в частности компанию проверяют на оказание финансовой поддержки ВСУ», — передает ТАСС заявление правоохранительных органов. Также проверяется достоверность доходов компании и их соответствие налогам, уплаченным в казну России.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал генпрокуратуру проверить Mars на предмет спонсирования украинской армии. По его словам, компания открыто заявляла, что деньги, собранные с продажи продуктов в РФ, пойдут на помощь Украине, сообщает телеканал 360.

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Прокуратура Подмосковья проверяет компанию Mars, занимающуюся производством продуктов питания и кормов для животных, на предмет спонсирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В настоящее время прокуратура Подмосковья проводит проверку о противоправной деятельности ООО „Марс“, в частности компанию проверяют на оказание финансовой поддержки ВСУ», — передает ТАСС заявление правоохранительных органов. Также проверяется достоверность доходов компании и их соответствие налогам, уплаченным в казну России. Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал генпрокуратуру проверить Mars на предмет спонсирования украинской армии. По его словам, компания открыто заявляла, что деньги, собранные с продажи продуктов в РФ, пойдут на помощь Украине, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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