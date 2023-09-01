В Подмосковье школьница покончила с собой перед 1 сентября

Девятиклассница не хотела продолжать учебу, пишет Shot
В подмосковном Наро-Фоминске 14-летняя девочка покончила с собой перед началом нового учебного года. Причина заключалась в нежелании учиться.
«В Подмосковье девятиклассница совершила самоубийство накануне 1 сентября», — сообщает telegram-канал Shot. Она не испытывала желания продолжать учиться и ходить в школу.
Действия родителей погибшей девочки также проверяются полицией. Семья является благополучной, родители работают. Инцидент произошел вечером 31 августа.
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