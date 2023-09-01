В Подмосковье школьница покончила с собой перед 1 сентября

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Девятиклассница не хотела продолжать учебу, пишет Shot Фото:

В подмосковном Наро-Фоминске 14-летняя девочка покончила с собой перед началом нового учебного года. Причина заключалась в нежелании учиться.

«В Подмосковье девятиклассница совершила самоубийство накануне 1 сентября», — сообщает telegram-канал Shot. Она не испытывала желания продолжать учиться и ходить в школу.

Действия родителей погибшей девочки также проверяются полицией. Семья является благополучной, родители работают. Инцидент произошел вечером 31 августа.

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В подмосковном Наро-Фоминске 14-летняя девочка покончила с собой перед началом нового учебного года. Причина заключалась в нежелании учиться. «В Подмосковье девятиклассница совершила самоубийство накануне 1 сентября», — сообщает telegram-канал Shot. Она не испытывала желания продолжать учиться и ходить в школу. Действия родителей погибшей девочки также проверяются полицией. Семья является благополучной, родители работают. Инцидент произошел вечером 31 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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