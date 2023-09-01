Дмитрий Песков не сказал с какими цветами Владимир Путин пошел на 1 сентября в первом классе
Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно с какими именно цветами российский лидер Владимир Путин пошел на 1 сентября в первом классе. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента.
«Не знаю, с какими именно цветами Владимир Путин впервые пошел на 1 сентября», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. По информации первого классного руководителя будущего президента Веры Гуревич, российский лидер на праздник пришел с горшочком герани.
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