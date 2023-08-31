Курганские турагентства назвали лучшие направления для отдыха в бархатный сезон

Туристические агентства предложили курганцам отдохнуть осенью в Турции и Абхазии

01 сентября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

В бархатный сезон можно выбрать как летние, так и зимние направления для отдыха Фото: Размик Закарян © URA.RU Турагенства рекомендуют курганцам отдых в Турции и Египте, а туристы выбирают Абхазию. Об этом URA.RU рассказали представители турагенств. «Курганцы активно берут туры в Абхазию на данный период. Интерес к ней вырос настолько, что вечный лидер спроса Турция уступила ей почетное первое место. Конечно, Абхазия в бархатный сезон — хорошее место для отдыха», — сообщил представитель туристического агентства «Три кита». Руководитель турагентства Go! Touristic Александр Дробышев рассказал, что бархатный сезон хорош тем, что на курортах становится меньше отдыхающих с детьми, а погода продолжает радовать. «Выбор туров в это время огромный. Еще актуальны все летние направления и уже можно открывать сезон в „зимних“ странах», — объяснил Дробышев. Среди самых выгодных выделил туры: пляжные на «все включено» в Турцию или Египет, экзотические страны — Индия, Таиланд, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. Также в рекомендации попали лечебные санатории Кавказских Минеральных Вод или Курганской области, так как в это время меньше всего противопоказаний к лечению.



Ранее URA.RU писало, что курганцы не побоялись роста цен на путевки. Спрос не упал, несмотря на повышение стоимости около 20%.

Турагенства рекомендуют курганцам отдых в Турции и Египте, а туристы выбирают Абхазию. Об этом URA.RU рассказали представители турагенств. «Курганцы активно берут туры в Абхазию на данный период. Интерес к ней вырос настолько, что вечный лидер спроса Турция уступила ей почетное первое место. Конечно, Абхазия в бархатный сезон — хорошее место для отдыха», — сообщил представитель туристического агентства «Три кита». Руководитель турагентства Go! Touristic Александр Дробышев рассказал, что бархатный сезон хорош тем, что на курортах становится меньше отдыхающих с детьми, а погода продолжает радовать. «Выбор туров в это время огромный. Еще актуальны все летние направления и уже можно открывать сезон в „зимних“ странах», — объяснил Дробышев. Среди самых выгодных выделил туры: пляжные на «все включено» в Турцию или Египет, экзотические страны — Индия, Таиланд, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. Также в рекомендации попали лечебные санатории Кавказских Минеральных Вод или Курганской области, так как в это время меньше всего противопоказаний к лечению. Ранее URA.RU писало, что курганцы не побоялись роста цен на путевки. Спрос не упал, несмотря на повышение стоимости около 20%.