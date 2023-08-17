Курганцы едут отдыхать по путевкам, несмотря на рост цен

18 августа 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Жители Кургана активно бронируют путевки на отдых осенью Фото: Денис Моргунов © URA.RU Туристы из Кургана не стали отказывать себе в отдыхе на курортах после роста цен на путевки из-за ослабления рубля. Информацией об этом с URA.RU поделились представители сферы туризма города. «Цены выросли. Это повлияло и на спрос, и на выбор. Туристы все равно хотят ехать в отпуск», — рассказал руководитель турагентства Go! Touristic Александр Дробышев, уточнив, что курганцы стали выбирать более бюджетные варианты или сокращают срок поездки. В пример Дробышев привел тур в Турцию на двоих человек на семь ночей. Его стоимость поднялась со 100 тысяч рублей до 130 тысяч рублей. В турагенстве «Три кита» корреспонденту URA.RU сообщили, что, несмотря на повышение цен на 20%, в сравнении с ценами прошлого года, курганцы едут отдыхать очень активно. «Если раньше высокий поток был только на летний период, то сейчас и сентябрь, и октябрь, и даже на ноябрь хорошо бронируют», — рассказал представитель агентства. Ранее URA.RU писало, что курганцы не побоялись пожаров в курортной зоне Турции. Клиенты турагентств решили не отказываться от возможности отдохнуть на Анталийском побережье. Турагенты предупреждают туристов о возможных неудобствах заранее.

Туристы из Кургана не стали отказывать себе в отдыхе на курортах после роста цен на путевки из-за ослабления рубля. Информацией об этом с URA.RU поделились представители сферы туризма города. «Цены выросли. Это повлияло и на спрос, и на выбор. Туристы все равно хотят ехать в отпуск», — рассказал руководитель турагентства Go! Touristic Александр Дробышев, уточнив, что курганцы стали выбирать более бюджетные варианты или сокращают срок поездки. В пример Дробышев привел тур в Турцию на двоих человек на семь ночей. Его стоимость поднялась со 100 тысяч рублей до 130 тысяч рублей. В турагенстве «Три кита» корреспонденту URA.RU сообщили, что, несмотря на повышение цен на 20%, в сравнении с ценами прошлого года, курганцы едут отдыхать очень активно. «Если раньше высокий поток был только на летний период, то сейчас и сентябрь, и октябрь, и даже на ноябрь хорошо бронируют», — рассказал представитель агентства. Ранее URA.RU писало, что курганцы не побоялись пожаров в курортной зоне Турции. Клиенты турагентств решили не отказываться от возможности отдохнуть на Анталийском побережье. Турагенты предупреждают туристов о возможных неудобствах заранее.