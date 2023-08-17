17 августа 2023

Курганцы едут отдыхать по путевкам, несмотря на рост цен

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Кургана активно бронируют путевки на отдых осенью Фото:

Туристы из Кургана не стали отказывать себе в отдыхе на курортах после роста цен на путевки из-за ослабления рубля. Информацией об этом с URA.RU поделились представители сферы туризма города.

«Цены выросли. Это повлияло и на спрос, и на выбор. Туристы все равно хотят ехать в отпуск», — рассказал руководитель турагентства Go! Touristic Александр Дробышев, уточнив, что курганцы стали выбирать более бюджетные варианты или сокращают срок поездки. В пример Дробышев привел тур в Турцию на двоих человек на семь ночей. Его стоимость поднялась со 100 тысяч рублей до 130 тысяч рублей.

В турагенстве «Три кита» корреспонденту URA.RU сообщили, что, несмотря на повышение цен на 20%, в сравнении с ценами прошлого года, курганцы едут отдыхать очень активно. «Если раньше высокий поток был только на летний период, то сейчас и сентябрь, и октябрь, и даже на ноябрь хорошо бронируют», — рассказал представитель агентства.

Ранее URA.RU писало, что курганцы не побоялись пожаров в курортной зоне Турции. Клиенты турагентств решили не отказываться от возможности отдохнуть на Анталийском побережье. Турагенты предупреждают туристов о возможных неудобствах заранее.

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Туристы из Кургана не стали отказывать себе в отдыхе на курортах после роста цен на путевки из-за ослабления рубля. Информацией об этом с URA.RU поделились представители сферы туризма города. «Цены выросли. Это повлияло и на спрос, и на выбор. Туристы все равно хотят ехать в отпуск», — рассказал руководитель турагентства Go! Touristic Александр Дробышев, уточнив, что курганцы стали выбирать более бюджетные варианты или сокращают срок поездки. В пример Дробышев привел тур в Турцию на двоих человек на семь ночей. Его стоимость поднялась со 100 тысяч рублей до 130 тысяч рублей. В турагенстве «Три кита» корреспонденту URA.RU сообщили, что, несмотря на повышение цен на 20%, в сравнении с ценами прошлого года, курганцы едут отдыхать очень активно. «Если раньше высокий поток был только на летний период, то сейчас и сентябрь, и октябрь, и даже на ноябрь хорошо бронируют», — рассказал представитель агентства. Ранее URA.RU писало, что курганцы не побоялись пожаров в курортной зоне Турции. Клиенты турагентств решили не отказываться от возможности отдохнуть на Анталийском побережье. Турагенты предупреждают туристов о возможных неудобствах заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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