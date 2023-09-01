Командир «Ахмата» ответил, чьи потери на Украине больше

Командир «Ахмата» Алаудинов: потери ВСУ больше, чем у российской армии
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Бойцы спецназа «Ахмат» часто берут в плен членов нацбатальонов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Потери украинской армии гораздо больше российских, так как Киев активно расширяет крупнейшие кладбища страны для новых захоронений. Об этом заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«На вопрос о том, чьи потери больше — наши или украинские, Апты Аронович отвечает коротко и ясно, применяя математические расчеты: Киев забронировал 260 гектаров земли для расширения кладбища. Вот и судите сами», — передает слова Алаудинова глава Чеченской республики Рамзан Кадыров у себя в Telegram.

По словам чеченского лидера, ВСУ всеми силами пытаются прорвать российскую оборону, неся при этом большие потери. Он также сделал вывод, что украинские силы на исходе, так как бойцы «Ахмата» нередко берут в плен членов нацбатальонов, которые ранее «отсиживались в тылу».

Ранее сообщалось, что на Украине расширяют самые крупные кладбища для захоронения порядка полутора миллиона военных. В СМИ писали, что многие погибшие бойцы по-прежнему находятся в моргах или не эвакуированы с поля боя, передает RT. Также пресса неоднократно писала об огромных потерях украинской армии при контрнаступлении. По данным СМИ, украинцы «приходят в ужас» от результатов операции Киева, пишет Pravda.Ru.

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Потери украинской армии гораздо больше российских, так как Киев активно расширяет крупнейшие кладбища страны для новых захоронений. Об этом заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «На вопрос о том, чьи потери больше — наши или украинские, Апты Аронович отвечает коротко и ясно, применяя математические расчеты: Киев забронировал 260 гектаров земли для расширения кладбища. Вот и судите сами», — передает слова Алаудинова глава Чеченской республики Рамзан Кадыров у себя в Telegram. По словам чеченского лидера, ВСУ всеми силами пытаются прорвать российскую оборону, неся при этом большие потери. Он также сделал вывод, что украинские силы на исходе, так как бойцы «Ахмата» нередко берут в плен членов нацбатальонов, которые ранее «отсиживались в тылу». Ранее сообщалось, что на Украине расширяют самые крупные кладбища для захоронения порядка полутора миллиона военных. В СМИ писали, что многие погибшие бойцы по-прежнему находятся в моргах или не эвакуированы с поля боя, передает RT. Также пресса неоднократно писала об огромных потерях украинской армии при контрнаступлении. По данным СМИ, украинцы «приходят в ужас» от результатов операции Киева, пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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