Звезды группы из 90-х «Белый орел» выступят с концертом в Сургуте

01 сентября 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

На концерт раскупили почти все билеты Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Легендарная группа «Белый орел», получившая известность в 90-е годы, выступит на сцене театра Сургутского госуниверситета. Концерт музыкантов пройдет 9 сентября. Информация об этом размещена на сайте концертно-театрального центра «АКС-север». «„Потому что нельзя быть красивой такой“, „С высоких гор спускается туман“, „Горький мед“, „Я куплю тебе новую жизнь“ и другие песни группы мгновенно стали хитами. Песню „Как упоительны в России вечера“, трижды занесенную в книгу рекордов Гиннеса, вообще именуют неофициальным гимном России», — говорится в афише. Стоимость билетов составляет от 1 500 до пяти тысяч рублей. Концертный зал театра СурГУ рассчитан на 476 посадочных мест, на момент публикации новости больше половины из них уже заняты. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте состоится шоу «Диско 90-х». На сцене ледового дворца спорта выступят Света, «Фактор 2», Акула, «Стрелки», «Краски» и другие популярные в 1990-х и 2000-х исполнители.

Легендарная группа «Белый орел», получившая известность в 90-е годы, выступит на сцене театра Сургутского госуниверситета. Концерт музыкантов пройдет 9 сентября. Информация об этом размещена на сайте концертно-театрального центра «АКС-север». «„Потому что нельзя быть красивой такой“, „С высоких гор спускается туман“, „Горький мед“, „Я куплю тебе новую жизнь“ и другие песни группы мгновенно стали хитами. Песню „Как упоительны в России вечера“, трижды занесенную в книгу рекордов Гиннеса, вообще именуют неофициальным гимном России», — говорится в афише. Стоимость билетов составляет от 1 500 до пяти тысяч рублей. Концертный зал театра СурГУ рассчитан на 476 посадочных мест, на момент публикации новости больше половины из них уже заняты. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте состоится шоу «Диско 90-х». На сцене ледового дворца спорта выступят Света, «Фактор 2», Акула, «Стрелки», «Краски» и другие популярные в 1990-х и 2000-х исполнители.