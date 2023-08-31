31 августа 2023

Звезды группы из 90-х «Белый орел» выступят с концертом в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бушуевский фестиваль, "Белый орел", Златоуст, белый орел
На концерт раскупили почти все билеты Фото:

Легендарная группа «Белый орел», получившая известность в 90-е годы, выступит на сцене театра Сургутского госуниверситета. Концерт музыкантов пройдет 9 сентября. Информация об этом размещена на сайте концертно-театрального центра «АКС-север».

«„Потому что нельзя быть красивой такой“, „С высоких гор спускается туман“, „Горький мед“, „Я куплю тебе новую жизнь“ и другие песни группы мгновенно стали хитами. Песню „Как упоительны в России вечера“, трижды занесенную в книгу рекордов Гиннеса, вообще именуют неофициальным гимном России», — говорится в афише.

Стоимость билетов составляет от 1 500 до пяти тысяч рублей. Концертный зал театра СурГУ рассчитан на 476 посадочных мест, на момент публикации новости больше половины из них уже заняты.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте состоится шоу «Диско 90-х». На сцене ледового дворца спорта выступят Света, «Фактор 2», Акула, «Стрелки», «Краски» и другие популярные в 1990-х и 2000-х исполнители.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Легендарная группа «Белый орел», получившая известность в 90-е годы, выступит на сцене театра Сургутского госуниверситета. Концерт музыкантов пройдет 9 сентября. Информация об этом размещена на сайте концертно-театрального центра «АКС-север». «„Потому что нельзя быть красивой такой“, „С высоких гор спускается туман“, „Горький мед“, „Я куплю тебе новую жизнь“ и другие песни группы мгновенно стали хитами. Песню „Как упоительны в России вечера“, трижды занесенную в книгу рекордов Гиннеса, вообще именуют неофициальным гимном России», — говорится в афише. Стоимость билетов составляет от 1 500 до пяти тысяч рублей. Концертный зал театра СурГУ рассчитан на 476 посадочных мест, на момент публикации новости больше половины из них уже заняты. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте состоится шоу «Диско 90-х». На сцене ледового дворца спорта выступят Света, «Фактор 2», Акула, «Стрелки», «Краски» и другие популярные в 1990-х и 2000-х исполнители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...