31 августа 2023

Тюменьстат раскрыл город ХМАО с самой дорогой «коммуналкой»

Тюменьстат: в ХМАО больше всего коммунальные услуги стоят в Белоярском
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего за «коммуналку» в ХМАО платят жители Белоярского Фото:

Больше всего за коммунальные услуги в ХМАО приходится платить жителям Белоярского. В городе самое дорогое водоснабжение и отопление. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Тюменьстата.

«Средняя стоимость холодного водоснабжения и водоотведения на одного человека на конец августа в Белоярском составляет 965 рублей. А горячей воды — 894 рубля. Отопление на квадратный метр площади жилья стоит 62 рубля», — следует из статистики ведомства.

Кроме Белоярского, Тюменьстат проводил исследование в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. В последнем городе оказалась самая дешевая горячая вода (783 рубля) и отопление (48 рублей на м2). Холодная вода меньше всего стоит в Сургуте — 661 рубль на одного человека в месяц.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на топливо. В регионе поднялась стоимость «дизеля» и бензина с высоким октановым числом — АИ-98 и выше.

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Больше всего за коммунальные услуги в ХМАО приходится платить жителям Белоярского. В городе самое дорогое водоснабжение и отопление. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Тюменьстата. «Средняя стоимость холодного водоснабжения и водоотведения на одного человека на конец августа в Белоярском составляет 965 рублей. А горячей воды — 894 рубля. Отопление на квадратный метр площади жилья стоит 62 рубля», — следует из статистики ведомства. Кроме Белоярского, Тюменьстат проводил исследование в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. В последнем городе оказалась самая дешевая горячая вода (783 рубля) и отопление (48 рублей на м2). Холодная вода меньше всего стоит в Сургуте — 661 рубль на одного человека в месяц. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на топливо. В регионе поднялась стоимость «дизеля» и бензина с высоким октановым числом — АИ-98 и выше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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