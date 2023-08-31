Тюменьстат раскрыл город ХМАО с самой дорогой «коммуналкой»

Тюменьстат: в ХМАО больше всего коммунальные услуги стоят в Белоярском

Больше всего за «коммуналку» в ХМАО платят жители Белоярского Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Больше всего за коммунальные услуги в ХМАО приходится платить жителям Белоярского. В городе самое дорогое водоснабжение и отопление. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Тюменьстата.

«Средняя стоимость холодного водоснабжения и водоотведения на одного человека на конец августа в Белоярском составляет 965 рублей. А горячей воды — 894 рубля. Отопление на квадратный метр площади жилья стоит 62 рубля», — следует из статистики ведомства.

Кроме Белоярского, Тюменьстат проводил исследование в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. В последнем городе оказалась самая дешевая горячая вода (783 рубля) и отопление (48 рублей на м2). Холодная вода меньше всего стоит в Сургуте — 661 рубль на одного человека в месяц.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на топливо. В регионе поднялась стоимость «дизеля» и бензина с высоким октановым числом — АИ-98 и выше.