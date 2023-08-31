В ХМАО выросли цены на элитные марки бензина и дизель

Цены на бензин в ХМАО продолжают расти Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО поднялись цены на дизельное топливо и автомобильный бензин с высоким октановым числом — АИ-98 и выше. Об этом сообщили агентству в Тюменьстате.

«За неделю с 21 по 28 августа средняя цена дизельного топлива в ХМАО повысилась с 62,9 до 63,03 руб. Стоимость литра автомобильного бензина марки АИ-98 и выше поднялась с 63,76 до 63,93 рублей», — рассказали в службе статистики.

Больше всего цена на топливо поднялась в Нижневартовске: средняя стоимость литра дизеля увеличилась на 30 копеек, элитных марок бензина — на 34 копейки. В Сургуте, по расчетам Тюменьстата, среднестатистические цены на топливо за неделю не изменились.

Ранее URA.RU писало, что Тюменьстат определил город в ХМАО с самой высокой ценой на бензин. По результатам мониторинга с 15 по 21 августа, наибольший показатель зафиксирован в Белоярском.