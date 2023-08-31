Жителям ЯНАО предлагают за 200 тыс работу на мясокомбинате и отдых в пансионате

В ЯНАО ищут вахтовиков для работы на мясокомбинате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО ищут работников вахтовым методом на мясокомбинат во Владимирскую область. Сотрудникам обещают зарплату почти в 200 тысяч рублей и бесплатный отдых в пансионате за дополнительные дни работы, говорится в объявлении на «Авито».

«Открыт набор сотрудников на вакансию разнорабочий на мясокомбинат во Владимирской области. Зарплата от 148 500 рублей до 198 000 рублей. При отработке двух вахт по 60 смен — бонус путевка в пансионат Краснодарского края на 5 дней за счет компании!» — говорится в объявлении.

Работодатель обещает предоставить спецодежду и оформить медицинскую книжку. Также работнику выделят бесплатное жилье в корпоративной квартире на время вахты и компенсируют траты на дорогу, до 2000 рублей.

Ранее в ЯНАО искали уборщиков в Сочи. Ямальцам предлагали работать на курорте Краснодарского края и бесплатно отдыхать на море.