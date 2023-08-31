31 августа 2023
30 августа 2023

Жителям ЯНАО предлагают за 200 тыс работу на мясокомбинате и отдых в пансионате

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясокомбинат "Велес". Чистоозерье, мясокомбинат, разделочный цех
В ЯНАО ищут вахтовиков для работы на мясокомбинате Фото:

В ЯНАО ищут работников вахтовым методом на мясокомбинат во Владимирскую область. Сотрудникам обещают зарплату почти в 200 тысяч рублей и бесплатный отдых в пансионате за дополнительные дни работы, говорится в объявлении на «Авито».

«Открыт набор сотрудников на вакансию разнорабочий на мясокомбинат во Владимирской области. Зарплата от 148 500 рублей до 198 000 рублей. При отработке двух вахт по 60 смен — бонус путевка в пансионат Краснодарского края на 5 дней за счет компании!» — говорится в объявлении.

Работодатель обещает предоставить спецодежду и оформить медицинскую книжку. Также работнику выделят бесплатное жилье в корпоративной квартире на время вахты и компенсируют траты на дорогу, до 2000 рублей.

Ранее в ЯНАО искали уборщиков в Сочи. Ямальцам предлагали работать на курорте Краснодарского края и бесплатно отдыхать на море.

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В ЯНАО ищут работников вахтовым методом на мясокомбинат во Владимирскую область. Сотрудникам обещают зарплату почти в 200 тысяч рублей и бесплатный отдых в пансионате за дополнительные дни работы, говорится в объявлении на «Авито». «Открыт набор сотрудников на вакансию разнорабочий на мясокомбинат во Владимирской области. Зарплата от 148 500 рублей до 198 000 рублей. При отработке двух вахт по 60 смен — бонус путевка в пансионат Краснодарского края на 5 дней за счет компании!» — говорится в объявлении. Работодатель обещает предоставить спецодежду и оформить медицинскую книжку. Также работнику выделят бесплатное жилье в корпоративной квартире на время вахты и компенсируют траты на дорогу, до 2000 рублей. Ранее в ЯНАО искали уборщиков в Сочи. Ямальцам предлагали работать на курорте Краснодарского края и бесплатно отдыхать на море.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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