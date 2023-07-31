31 июля 2023

Жителям ЯНАО предлагают работать уборщиками в Сочи и бесплатно отдыхать на море

© Служба новостей «URA.RU»
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Родильный дом № 1. Магнитогорск, уборщица, швабра, больничный коридор, ведро, медицинский персонал, санитарка
Работодатель обещает бесплатный отдых на море Фото:

Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) предлагают работу в курортном городе Краснодарского края. За уборку номеров готовы платить 45 тысяч рублей и организовать бесплатный отдых на море, говорится на сайте «Авито».

«В Лоо требуется горничные и работники отеля. Отдых на море бесплатно, зарплата 45 тысяч рублей, график 2/2. Работать по 11 часов», — говорится в сообщении.

Работодатель обещает предоставить бесплатное жилье и питание. Сотрудникам также выдадут униформу и предоставят скидки от компании. Трудоустроиться можно без опыта.

Ранее ямальцам предлагали работу на Камчатке. За обработку и сортировку рыбы на производстве готовы платить 132 тысячи рублей.

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Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) предлагают работу в курортном городе Краснодарского края. За уборку номеров готовы платить 45 тысяч рублей и организовать бесплатный отдых на море, говорится на сайте «Авито». «В Лоо требуется горничные и работники отеля. Отдых на море бесплатно, зарплата 45 тысяч рублей, график 2/2. Работать по 11 часов», — говорится в сообщении. Работодатель обещает предоставить бесплатное жилье и питание. Сотрудникам также выдадут униформу и предоставят скидки от компании. Трудоустроиться можно без опыта. Ранее ямальцам предлагали работу на Камчатке. За обработку и сортировку рыбы на производстве готовы платить 132 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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