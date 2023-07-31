Жителям ЯНАО предлагают работать уборщиками в Сочи и бесплатно отдыхать на море

Работодатель обещает бесплатный отдых на море Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) предлагают работу в курортном городе Краснодарского края. За уборку номеров готовы платить 45 тысяч рублей и организовать бесплатный отдых на море, говорится на сайте «Авито».

«В Лоо требуется горничные и работники отеля. Отдых на море бесплатно, зарплата 45 тысяч рублей, график 2/2. Работать по 11 часов», — говорится в сообщении.

Работодатель обещает предоставить бесплатное жилье и питание. Сотрудникам также выдадут униформу и предоставят скидки от компании. Трудоустроиться можно без опыта.

Ранее ямальцам предлагали работу на Камчатке. За обработку и сортировку рыбы на производстве готовы платить 132 тысячи рублей.