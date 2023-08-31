В Перми из-за ремонта путей закроют трамвайный маршрут №3

Отмена трамвайного маршрута — временная мера Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми из-за ремонта трамвайных путей на улице Дзержинского будет временно закрыт трамвайный маршрут №3. Для удобства сотрудников расположенных поблизости от участка ремонтных работ, будет продлен маршрут автобуса №35.

«С 3 сентября будет временно закрыт трамвайный маршрут №3. Для обслуживания предприятий вдоль улицы Дзержинского с 4 сентября будет продлен маршрут автобуса №35, который сейчас курсирует между остановками «Пермский академический Театр-Театр» и «Пермский электромеханический завод». Автобусы будут идти до остановки «Завод профнастила», — сообщила пресс-служба мэрии Перми.

В мэрии уточнили, что из-за невозможности проезда к депо «Красный Октябрь» все трамвайные маршруты временно будут обслуживаться на территории депо «Балатово». Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн горожане могут узнать на сайте МКУ «Гортранс».