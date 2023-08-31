31 августа 2023

В Перми из-за ремонта путей закроют трамвайный маршрут №3

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокладка трамвайного пути. улица Куйбышева.Пермь, улица дзержинского, трамвай 3, остановка университет
Отмена трамвайного маршрута — временная мера Фото:

В Перми из-за ремонта трамвайных путей на улице Дзержинского будет временно закрыт трамвайный маршрут №3. Для удобства сотрудников расположенных поблизости от участка ремонтных работ, будет продлен маршрут автобуса №35.

«С 3 сентября будет временно закрыт трамвайный маршрут №3. Для обслуживания предприятий вдоль улицы Дзержинского с 4 сентября будет продлен маршрут автобуса №35, который сейчас курсирует между остановками «Пермский академический Театр-Театр» и «Пермский электромеханический завод». Автобусы будут идти до остановки «Завод профнастила», — сообщила пресс-служба мэрии Перми.

В мэрии уточнили, что из-за невозможности проезда к депо «Красный Октябрь» все трамвайные маршруты временно будут обслуживаться на территории депо «Балатово». Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн горожане могут узнать на сайте МКУ «Гортранс».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми из-за ремонта трамвайных путей на улице Дзержинского будет временно закрыт трамвайный маршрут №3. Для удобства сотрудников расположенных поблизости от участка ремонтных работ, будет продлен маршрут автобуса №35. «С 3 сентября будет временно закрыт трамвайный маршрут №3. Для обслуживания предприятий вдоль улицы Дзержинского с 4 сентября будет продлен маршрут автобуса №35, который сейчас курсирует между остановками «Пермский академический Театр-Театр» и «Пермский электромеханический завод». Автобусы будут идти до остановки «Завод профнастила», — сообщила пресс-служба мэрии Перми. В мэрии уточнили, что из-за невозможности проезда к депо «Красный Октябрь» все трамвайные маршруты временно будут обслуживаться на территории депо «Балатово». Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн горожане могут узнать на сайте МКУ «Гортранс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...