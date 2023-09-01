Вильфанд предупредили об ураганах и смерчах в регионах РФ

02 сентября 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Над Уралом продолжает действовать «стационарный антициклон», отметил Роман Вильфанд Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заморозки до минут 5 градусов, ураганы, ливни и смерчи ждут в выходные (2 и 3 сентября) некоторые регионы России. Об этом в беседе с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд. «В Иркутске 31 августа был перекрыт абсолютный максимум температуры. Он составил 26,6 градуса. Для 31 августа это очень много. Дальше в Иркутской области наступает период холодной погоды. Там прогнозируются заморозки, даже легкие морозцы, до минус 5 градусов. В Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях ожидаются ливни, дождь, гроза. Это в ближайшие два дня, 2 и 3 сентября. В Карачаево-Черкесии со 2 по 4 сентября ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом, усилением ветра до 25 м/с. Это опасное явление. В Свердловской, Челябинской областях и вообще над Уралом стоит малоподвижный глубокий циклон. Мы чаще всего используем словосложение „стационарный антициклон“. Это такое не очень хорошее сочетание. Идут ощутимые дожди. Циклон уже неделю управляет погодой УрФО и в выходные еще простоит», — предупредил Роман Вильфанд. При этом в Краснодарском крае возможны смерчи, добавил заслуженный метеоролог России. «В Краснодарском крае высокая температура, выше 30 градусов. В связи с этим там прогнозируются конъюнктивные (логические) процессы. До понедельника, 4 сентября, включительно там ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, усилением ветра до 25 м/с. В воскресенье и понедельник не просто сильный дождь, а очень сильный. Это значит, что количество осадков превышает пороговое значение опасности. С субботы по понедельник от Анапы до северных границ Сочи есть опасность формирования смерчей над морем, так как температура воды там очень высокая, +27,+ 28 градусов. Это способствует формированию», — объяснил Вильфанд. В Алтайском крае, добавил научный руководитель Гидрометцентра РФ, ожидается аномальная жара до 35 градусов. «В Алтайском крае, в Тыве очень некомфортная погода. Опасная погода. Она связана с аномальной жарой. Температура там в выходные 30, 35 градусов. Такая температура представляет определенную опасность для организма людей, причем не только пожилого, но и среднего возраста», — отметил он. По словам Вильфанда, несмотря на то, что в Приморье и на Сахалине сильных осадков больше не ожидается, остаточные явление от них еще будут нести угрозу для населения. «Приморье и Сахалин — самые сложные районы. Там значительных осадков уже не ожидается, но те, что выпали, еще влияют на жизнедеятельность. Есть такое понятие, как „волна добегания“. Выпадают осадки в горах, в предгорьях, а через сутки-двое скатываются в реки, доносятся до населенных пунктов, которые находятся в низинах. А ведь в Приморском крае выпало рекордное количество осадков, превышающих трехмесячную норму. Август в Приморье был самым дождливым месяцем за весь период инструментальных наблюдений», — заявил он. Что касается центрального федерального округа, Москвы, в выходные там ожидаются небольшие дожди. «В центральном федеральном округе постепенно погода будет более дождливая. Выходит циклоническая ложбина. В субботу и в воскресенье в Москве будут небольшие дожди, облачная погода, изменится направление воздушных масс, они уже будут западные, за счет чего температура воздуха понизится до 20,22 градусов и так простоит до середины недели. Дальше ожидается более сложная погода. Северо-западный ветер, уже более интенсивные осадки, понижение температуры», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заморозки до минут 5 градусов, ураганы, ливни и смерчи ждут в выходные (2 и 3 сентября) некоторые регионы России. Об этом в беседе с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд. «В Иркутске 31 августа был перекрыт абсолютный максимум температуры. Он составил 26,6 градуса. Для 31 августа это очень много. Дальше в Иркутской области наступает период холодной погоды. Там прогнозируются заморозки, даже легкие морозцы, до минус 5 градусов. В Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях ожидаются ливни, дождь, гроза. Это в ближайшие два дня, 2 и 3 сентября. В Карачаево-Черкесии со 2 по 4 сентября ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом, усилением ветра до 25 м/с. Это опасное явление. В Свердловской, Челябинской областях и вообще над Уралом стоит малоподвижный глубокий циклон. Мы чаще всего используем словосложение „стационарный антициклон“. Это такое не очень хорошее сочетание. Идут ощутимые дожди. Циклон уже неделю управляет погодой УрФО и в выходные еще простоит», — предупредил Роман Вильфанд. При этом в Краснодарском крае возможны смерчи, добавил заслуженный метеоролог России. «В Краснодарском крае высокая температура, выше 30 градусов. В связи с этим там прогнозируются конъюнктивные (логические) процессы. До понедельника, 4 сентября, включительно там ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, усилением ветра до 25 м/с. В воскресенье и понедельник не просто сильный дождь, а очень сильный. Это значит, что количество осадков превышает пороговое значение опасности. С субботы по понедельник от Анапы до северных границ Сочи есть опасность формирования смерчей над морем, так как температура воды там очень высокая, +27,+ 28 градусов. Это способствует формированию», — объяснил Вильфанд. В Алтайском крае, добавил научный руководитель Гидрометцентра РФ, ожидается аномальная жара до 35 градусов. «В Алтайском крае, в Тыве очень некомфортная погода. Опасная погода. Она связана с аномальной жарой. Температура там в выходные 30, 35 градусов. Такая температура представляет определенную опасность для организма людей, причем не только пожилого, но и среднего возраста», — отметил он. По словам Вильфанда, несмотря на то, что в Приморье и на Сахалине сильных осадков больше не ожидается, остаточные явление от них еще будут нести угрозу для населения. «Приморье и Сахалин — самые сложные районы. Там значительных осадков уже не ожидается, но те, что выпали, еще влияют на жизнедеятельность. Есть такое понятие, как „волна добегания“. Выпадают осадки в горах, в предгорьях, а через сутки-двое скатываются в реки, доносятся до населенных пунктов, которые находятся в низинах. А ведь в Приморском крае выпало рекордное количество осадков, превышающих трехмесячную норму. Август в Приморье был самым дождливым месяцем за весь период инструментальных наблюдений», — заявил он. Что касается центрального федерального округа, Москвы, в выходные там ожидаются небольшие дожди. «В центральном федеральном округе постепенно погода будет более дождливая. Выходит циклоническая ложбина. В субботу и в воскресенье в Москве будут небольшие дожди, облачная погода, изменится направление воздушных масс, они уже будут западные, за счет чего температура воздуха понизится до 20,22 градусов и так простоит до середины недели. Дальше ожидается более сложная погода. Северо-западный ветер, уже более интенсивные осадки, понижение температуры», — подытожил он.