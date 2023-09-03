В ХМАО жителей, выступающих против строительства дороги, заставляют менять отопление за свой счет

04 сентября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

За установку котлов для отопления и горячего водоснабжения с жителей Югорска требуют сотни тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жителей Югорска (ХМАО), которые выступили против строительства новой дороги, заставляют платить сотни тысяч за переоборудование коммуникаций. Владелица дома по улице Магистральной сообщила агентству, что ей предложили поставить газовый котел за 200 тысяч рублей. «Когда начали строить дорогу, на нашей улице произошел порыв водопровода — дома остались без горячей воды. В „Югорскэнергогазе“ сказали, что надо ставить газовый котел и представили смету на выполнение работ по установке оборудования почти на 200 тысяч рублей, но, как мы поняли, средства на переоборудование коммуникаций заложены в проект строительства дороги», — поделилась жительница Югорска. Агентство обратилось за комментарием в «Югорскэнергогаз». «Программа перевода частных домов с централизованного на индивидуальное отопление и ее финансирование не связаны со строительством дороги: сетям водоснабжения больше 30 лет, их нужно выводить из эксплуатации, что мы и планировали сделать этим летом», — рассказал главный инженер предприятия Александр Большов. По словам представителя «Югорскэнергогаза», после порыва в начале августа неразумно было восстанавливать трубопровод, который через пару недель собирались выводить из эксплуатации. Александр Большов рассказал, что Программа была разработана в прошлом году, жильцов предупредили заранее — за девять месяцев. Жильцам предоставили рассрочку на установку оборудования, оптом закупили котлы и проекты, пенсионеры получили льготы по программе догазификации. «В настоящее время на индивидуальное отопление осталось перевести только три дома по улице Магистральной: в седьмом уже поставили котел, в первом завершат работы после возвращения хозяйки, в пятом — когда владелец дома подпишет договор», — сказал Большов. Ранее URA.RU писало, что жители улицы Магистральной в Югорске (ХМАО) пожаловались на отключение горячей воды. Причиной они считают строительства четырехполосой дороги в их районе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Югорска (ХМАО), которые выступили против строительства новой дороги, заставляют платить сотни тысяч за переоборудование коммуникаций. Владелица дома по улице Магистральной сообщила агентству, что ей предложили поставить газовый котел за 200 тысяч рублей. «Когда начали строить дорогу, на нашей улице произошел порыв водопровода — дома остались без горячей воды. В „Югорскэнергогазе“ сказали, что надо ставить газовый котел и представили смету на выполнение работ по установке оборудования почти на 200 тысяч рублей, но, как мы поняли, средства на переоборудование коммуникаций заложены в проект строительства дороги», — поделилась жительница Югорска. Агентство обратилось за комментарием в «Югорскэнергогаз». «Программа перевода частных домов с централизованного на индивидуальное отопление и ее финансирование не связаны со строительством дороги: сетям водоснабжения больше 30 лет, их нужно выводить из эксплуатации, что мы и планировали сделать этим летом», — рассказал главный инженер предприятия Александр Большов. По словам представителя «Югорскэнергогаза», после порыва в начале августа неразумно было восстанавливать трубопровод, который через пару недель собирались выводить из эксплуатации. Александр Большов рассказал, что Программа была разработана в прошлом году, жильцов предупредили заранее — за девять месяцев. Жильцам предоставили рассрочку на установку оборудования, оптом закупили котлы и проекты, пенсионеры получили льготы по программе догазификации. «В настоящее время на индивидуальное отопление осталось перевести только три дома по улице Магистральной: в седьмом уже поставили котел, в первом завершат работы после возвращения хозяйки, в пятом — когда владелец дома подпишет договор», — сказал Большов. Ранее URA.RU писало, что жители улицы Магистральной в Югорске (ХМАО) пожаловались на отключение горячей воды. Причиной они считают строительства четырехполосой дороги в их районе.