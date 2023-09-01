Жители Херсонской области пришли на выборы в Перми, чтобы вернуться домой

В Перми стартовало голосование в думы новых регионов России

01 сентября 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Голосование проходит в общественном центре на ул. Борчанинова, 8 Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае 1 сентября начал работу экстерриториальный участок, где жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на выборах в думы новых регионов России. Татьяна и Сергей Мельниковы из п. Брилевка Херсонской области, которые приехали в Пермь в декабре 2022 года, пришли проголосовать, потому что надеются вернуться домой в новую Россию. «Верим, что все устаканится, стрелять на родине перестанут, и мы вернемся домой. Но уже в новую Россию», — объяснила, почему пришла на выборы, Татьяна Мельникова. Она рассказывает, что из родного дома в Брилевке ее семья уехала 29 июля 2022 года после того, как их жилье попало под обстрел. «Вылетали стекла, двери. Мы накрыли собой дочерей, накрыли себя сверху одеялом и молились Богу, чтобы выжить. После этого я с детьми уехала в г. Армянск (на севере Крыма). Муж остался еще, окна заклеил пленкой, двери, крышу как-то сделал. В декабре за городом возле Армянска тоже был прилет. ПВО сработало. Но дети перепугались ужасно, психосоматика уже начала срабатывать. И тогда я сказала „Все! Подальше отсюда“», — вспоминает Татьяна. Всей семьей — вместе с кошкой и собакой — они сели в машину и поехали в Пермь. Первый Новый год в России семья встретила в страхе: дети подпрыгивали от каждого салюта за окном, под кровати прятались животные. Сейчас освоились: старшая Богдана пошла в третий класс, младшая Варя — в первый. «Нам говорят, что дети маленькие, быстро пройдет этот стресс. Не правда. В лагере Варя услышала гром, подошла к вожатой: „А у вас подвал есть? А у соседей?“. Иметь убежище — это у них уже на подкорке. А ужас от любых громких звуков, похожих на взрывы, они переживают уже физически: появились психосоматические проблемы», — говорит Татьяна Мельникова. Семья хочет вернуться в Брилевку. Там дом, который они обустраивали десять лет. И все это оказалось брошенным. Начинать все заново страшно, да и ресурсов нет. Поэтому Мельниковы пришли на избирательный участок в первый день голосования: не помешали линейки у детей и празднование Дня знаний. Они надеются, что при новой власти в родной поселок вернется мирная жизнь. Руководитель экстерриториального участка по выборам депутатов в думы новых регионов Светлана Бардасова отметила, что Мельниковы — не исключение. С 8 утра, когда открылся участок, жители активно принимают участие в выборах. Участок будет работать до 4 сентября включительно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае 1 сентября начал работу экстерриториальный участок, где жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на выборах в думы новых регионов России. Татьяна и Сергей Мельниковы из п. Брилевка Херсонской области, которые приехали в Пермь в декабре 2022 года, пришли проголосовать, потому что надеются вернуться домой в новую Россию. «Верим, что все устаканится, стрелять на родине перестанут, и мы вернемся домой. Но уже в новую Россию», — объяснила, почему пришла на выборы, Татьяна Мельникова. Она рассказывает, что из родного дома в Брилевке ее семья уехала 29 июля 2022 года после того, как их жилье попало под обстрел. «Вылетали стекла, двери. Мы накрыли собой дочерей, накрыли себя сверху одеялом и молились Богу, чтобы выжить. После этого я с детьми уехала в г. Армянск (на севере Крыма). Муж остался еще, окна заклеил пленкой, двери, крышу как-то сделал. В декабре за городом возле Армянска тоже был прилет. ПВО сработало. Но дети перепугались ужасно, психосоматика уже начала срабатывать. И тогда я сказала „Все! Подальше отсюда“», — вспоминает Татьяна. Всей семьей — вместе с кошкой и собакой — они сели в машину и поехали в Пермь. Первый Новый год в России семья встретила в страхе: дети подпрыгивали от каждого салюта за окном, под кровати прятались животные. Сейчас освоились: старшая Богдана пошла в третий класс, младшая Варя — в первый. «Нам говорят, что дети маленькие, быстро пройдет этот стресс. Не правда. В лагере Варя услышала гром, подошла к вожатой: „А у вас подвал есть? А у соседей?“. Иметь убежище — это у них уже на подкорке. А ужас от любых громких звуков, похожих на взрывы, они переживают уже физически: появились психосоматические проблемы», — говорит Татьяна Мельникова. Семья хочет вернуться в Брилевку. Там дом, который они обустраивали десять лет. И все это оказалось брошенным. Начинать все заново страшно, да и ресурсов нет. Поэтому Мельниковы пришли на избирательный участок в первый день голосования: не помешали линейки у детей и празднование Дня знаний. Они надеются, что при новой власти в родной поселок вернется мирная жизнь. Руководитель экстерриториального участка по выборам депутатов в думы новых регионов Светлана Бардасова отметила, что Мельниковы — не исключение. С 8 утра, когда открылся участок, жители активно принимают участие в выборах. Участок будет работать до 4 сентября включительно.