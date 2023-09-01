В Свердловской области будут судить закладчика, попавшегося с 12 кг наркотиков

В Сысерти (Свердловская область) будут судить 42-летнего курьера, который в составе организованной преступной группы пытался продать 12 кг запрещенных веществ. Об этом сообщает в telegram-канале прокуратура региона.
«Перед судом предстанет член организованной преступной группы по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств массой более 12 кг […] Обвиняемый в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года выполнял функции оптового курьера-закладчика наркотических средств в тайники», — сообщили в ведомстве.
Задержали мужчину в Челябинской области, когда он доставал из тайника очередную партию наркотиков для дальнейшего сбыта. В отношении его возбудили уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой, в особо крупном размере). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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