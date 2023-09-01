В Свердловской области будут судить закладчика, попавшегося с 12 кг наркотиков

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Судебное заседание над Владимиром Чистяковым. Пышма, уголовное дело, суд, избрание меры пресечения, клетка
42-летнему жителю Сысерти грозит до 15 лет лишения свободы Фото:

В Сысерти (Свердловская область) будут судить 42-летнего курьера, который в составе организованной преступной группы пытался продать 12 кг запрещенных веществ. Об этом сообщает в telegram-канале прокуратура региона.

«Перед судом предстанет член организованной преступной группы по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств массой более 12 кг […] Обвиняемый в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года выполнял функции оптового курьера-закладчика наркотических средств в тайники», — сообщили в ведомстве.

Задержали мужчину в Челябинской области, когда он доставал из тайника очередную партию наркотиков для дальнейшего сбыта. В отношении его возбудили уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой, в особо крупном размере). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Сысерти (Свердловская область) будут судить 42-летнего курьера, который в составе организованной преступной группы пытался продать 12 кг запрещенных веществ. Об этом сообщает в telegram-канале прокуратура региона. «Перед судом предстанет член организованной преступной группы по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств массой более 12 кг […] Обвиняемый в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года выполнял функции оптового курьера-закладчика наркотических средств в тайники», — сообщили в ведомстве. Задержали мужчину в Челябинской области, когда он доставал из тайника очередную партию наркотиков для дальнейшего сбыта. В отношении его возбудили уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой, в особо крупном размере). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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