Тренер по фигурному катанию Тарасова появилась на линейке внука в инвалидной коляске. Видео

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Заседание Олимпийского Комитета России по принятию решения о допуске олимпийской сборной РФ на 23 Олимпийские игры в Пхенчхане. Москва, тарасова татьяна
Татьяна Тарасова заявила, что у нее нет проблем со здоровьем Фото:

Мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова присутствовала на торжественной линейке своего внука в День знаний, сидя в инвалидной коляске. Сама тренер заявила, что у нее просто болит нога.

«У меня нормальное состояние. Я на каталочке, ну так у меня нога болит», — заявила Тарасова в беседе с Пятым каналом. Она отметила, что с ней все хорошо.

Ранее заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух сообщил, что Тарасовой не ставят тяжелых диагнозов. По его словам, состояние тренера зависит от погоды.

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Мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова присутствовала на торжественной линейке своего внука в День знаний, сидя в инвалидной коляске. Сама тренер заявила, что у нее просто болит нога. «У меня нормальное состояние. Я на каталочке, ну так у меня нога болит», — заявила Тарасова в беседе с Пятым каналом. Она отметила, что с ней все хорошо. Ранее заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух сообщил, что Тарасовой не ставят тяжелых диагнозов. По его словам, состояние тренера зависит от погоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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