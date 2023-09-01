Тренер по фигурному катанию Тарасова появилась на линейке внука в инвалидной коляске. Видео

01 сентября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Татьяна Тарасова заявила, что у нее нет проблем со здоровьем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова присутствовала на торжественной линейке своего внука в День знаний, сидя в инвалидной коляске. Сама тренер заявила, что у нее просто болит нога. «У меня нормальное состояние. Я на каталочке, ну так у меня нога болит», — заявила Тарасова в беседе с Пятым каналом. Она отметила, что с ней все хорошо. Ранее заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух сообщил, что Тарасовой не ставят тяжелых диагнозов. По его словам, состояние тренера зависит от погоды.

Мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова присутствовала на торжественной линейке своего внука в День знаний, сидя в инвалидной коляске. Сама тренер заявила, что у нее просто болит нога. «У меня нормальное состояние. Я на каталочке, ну так у меня нога болит», — заявила Тарасова в беседе с Пятым каналом. Она отметила, что с ней все хорошо. Ранее заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух сообщил, что Тарасовой не ставят тяжелых диагнозов. По его словам, состояние тренера зависит от погоды.