Татьяна Тарасова заявила, что у нее нет проблем со здоровьем
Мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова присутствовала на торжественной линейке своего внука в День знаний, сидя в инвалидной коляске. Сама тренер заявила, что у нее просто болит нога.
«У меня нормальное состояние. Я на каталочке, ну так у меня нога болит», — заявила Тарасова в беседе с Пятым каналом. Она отметила, что с ней все хорошо.
Ранее заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух сообщил, что Тарасовой не ставят тяжелых диагнозов. По его словам, состояние тренера зависит от погоды.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.