31 августа 2023

В Ноябрьске пожарные борются с огнем в жилой двухэтажке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , пожарная машина, мчс россии, пожарные в касках
В Ноябрьске горит деревянный дом по улице Мира Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 1 сентября загорелся деревянный двухэтажный дом по адресу Мира, 31. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«В 16:35 1 сентября в пожарную часть Ноябрьска поступило сообщение о возгорании в жилом доме, расположенном по проспекту Мира, 31. На момент прибытия пожарных подразделений на место вызова наблюдалось горение на втором этаже дома. В 17:08 пожар был локализован», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место пожарные помогли жильцам дома эвакуироваться и приступили к тушению огня на втором этаже дома. Огнеборцы не дали пламени распространиться на чердачное помещение и сумели локализовать пожар. Работа по окончательной ликвидации очага продолжается. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 1 сентября загорелся деревянный двухэтажный дом по адресу Мира, 31. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «В 16:35 1 сентября в пожарную часть Ноябрьска поступило сообщение о возгорании в жилом доме, расположенном по проспекту Мира, 31. На момент прибытия пожарных подразделений на место вызова наблюдалось горение на втором этаже дома. В 17:08 пожар был локализован», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Прибывшие на место пожарные помогли жильцам дома эвакуироваться и приступили к тушению огня на втором этаже дома. Огнеборцы не дали пламени распространиться на чердачное помещение и сумели локализовать пожар. Работа по окончательной ликвидации очага продолжается. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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