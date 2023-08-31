В Ноябрьске пожарные борются с огнем в жилой двухэтажке. Видео

01 сентября 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске горит деревянный дом по улице Мира Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) 1 сентября загорелся деревянный двухэтажный дом по адресу Мира, 31. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «В 16:35 1 сентября в пожарную часть Ноябрьска поступило сообщение о возгорании в жилом доме, расположенном по проспекту Мира, 31. На момент прибытия пожарных подразделений на место вызова наблюдалось горение на втором этаже дома. В 17:08 пожар был локализован», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Прибывшие на место пожарные помогли жильцам дома эвакуироваться и приступили к тушению огня на втором этаже дома. Огнеборцы не дали пламени распространиться на чердачное помещение и сумели локализовать пожар. Работа по окончательной ликвидации очага продолжается. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В Ноябрьске (ЯНАО) 1 сентября загорелся деревянный двухэтажный дом по адресу Мира, 31. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «В 16:35 1 сентября в пожарную часть Ноябрьска поступило сообщение о возгорании в жилом доме, расположенном по проспекту Мира, 31. На момент прибытия пожарных подразделений на место вызова наблюдалось горение на втором этаже дома. В 17:08 пожар был локализован», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Прибывшие на место пожарные помогли жильцам дома эвакуироваться и приступили к тушению огня на втором этаже дома. Огнеборцы не дали пламени распространиться на чердачное помещение и сумели локализовать пожар. Работа по окончательной ликвидации очага продолжается. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.