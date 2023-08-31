31 августа 2023

Школьники Тюмени вынуждены в дождь стоять в очередях, чтобы попасть в кафе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь во Вкусно и точка. Тюмень , очередь , вкусно и точка
Самое большое скопление народа наблюдается у заведения «Вкусно — и точка» Фото:

Школьники Тюмени, несмотря на дождь, вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть в кафе. Об этом сообщил с места событий корреспондент агентства.

«На улице дождь. На Цветном бульваре в заведении „Вкусно — и точка“ толпа подростков в школьной форме стоит на улице в очередях. Внутри кафе также многолюдно, свободных столов нет. Очередь в кассу и к автоматам самообслуживания. Посетители также заняли все столы и на улице», — сообщил корреспондент агентства.

По сообщениям других очевидцев, полная посадка наблюдается и в других популярных заведениях города — «Седло» и Plov. Оба также расположены на Цветном бульваре и заполнены в основном школьниками.

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Школьники Тюмени, несмотря на дождь, вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть в кафе. Об этом сообщил с места событий корреспондент агентства. «На улице дождь. На Цветном бульваре в заведении „Вкусно — и точка“ толпа подростков в школьной форме стоит на улице в очередях. Внутри кафе также многолюдно, свободных столов нет. Очередь в кассу и к автоматам самообслуживания. Посетители также заняли все столы и на улице», — сообщил корреспондент агентства. По сообщениям других очевидцев, полная посадка наблюдается и в других популярных заведениях города — «Седло» и Plov. Оба также расположены на Цветном бульваре и заполнены в основном школьниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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