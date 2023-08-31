Самое большое скопление народа наблюдается у заведения «Вкусно — и точка» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Школьники Тюмени, несмотря на дождь, вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть в кафе. Об этом сообщил с места событий корреспондент агентства.

«На улице дождь. На Цветном бульваре в заведении „Вкусно — и точка“ толпа подростков в школьной форме стоит на улице в очередях. Внутри кафе также многолюдно, свободных столов нет. Очередь в кассу и к автоматам самообслуживания. Посетители также заняли все столы и на улице», — сообщил корреспондент агентства.

По сообщениям других очевидцев, полная посадка наблюдается и в других популярных заведениях города — «Седло» и Plov. Оба также расположены на Цветном бульваре и заполнены в основном школьниками.